Rusi budú do jari vyčerpaní a spomalia svoj postup v Pokrovsku, povedal ukrajinský generál

Ruská armáda v oblasti okolo Pokrovska a Myrnohradu môže byť do jari vyčerpaná. V rozhovore pre spravodajský web BBC to povedal ukrajinský generál Jevhen Lasijčuk.
Na otázku, ako dlho ešte budú ukrajinské sily schopné zadržiavať nepriateľa, generál odpovedal, že to bude závisieť od zdrojov a personálu. Ukrajinci si podľa neho vybudovali stabilnú obranu vo všetkých smeroch a vzhľadom na vyčerpávajúce boje sú Rusi nútení sťahovať zálohy.
„Myslím si, že do jari bude nepriateľ vyčerpaný a mierne spomalí tempo svojho postupu a svojej ofenzívy. Ale opäť platí, ak sa nezapojí nejaká iná záloha, napríklad námorná pechota. Vieme, že sa koordinuje a dopĺňa. Nie som si istý, či bude použitá v tomto konkrétnom smere, ale je to možné,“ povedal Lasijčuk.
Pripomenul, že ruské sily sťahujú sily aj do Záporožskej a Charkovskej oblasti, ale podrobnejšie informácie o pomere strát ruských a ukrajinských obrancov má akurát pre oblasť okolo Pokrovska a Myrnohradu.