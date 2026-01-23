Rusi budú do jari vyčerpaní a spomalia svoj postup v Pokrovsku, povedal ukrajinský generál

Na otázku, ako dlho ešte budú ukrajinské sily schopné zadržiavať nepriateľa, generál odpovedal, že to bude závisieť od zdrojov a personálu.
Ruská armáda v oblasti okolo Pokrovska a Myrnohradu môže byť do jari vyčerpaná. V rozhovore pre spravodajský web BBC to povedal ukrajinský generál Jevhen Lasijčuk.

Na otázku, ako dlho ešte budú ukrajinské sily schopné zadržiavať nepriateľa, generál odpovedal, že to bude závisieť od zdrojov a personálu. Ukrajinci si podľa neho vybudovali stabilnú obranu vo všetkých smeroch a vzhľadom na vyčerpávajúce boje sú Rusi nútení sťahovať zálohy.

„Myslím si, že do jari bude nepriateľ vyčerpaný a mierne spomalí tempo svojho postupu a svojej ofenzívy. Ale opäť platí, ak sa nezapojí nejaká iná záloha, napríklad námorná pechota. Vieme, že sa koordinuje a dopĺňa. Nie som si istý, či bude použitá v tomto konkrétnom smere, ale je to možné,“ povedal Lasijčuk.

Pripomenul, že ruské sily sťahujú sily aj do Záporožskej a Charkovskej oblasti, ale podrobnejšie informácie o pomere strát ruských a ukrajinských obrancov má akurát pre oblasť okolo Pokrovska a Myrnohradu.

