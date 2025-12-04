Ukrajina a Rusko musia prestať s útokmi na energetickú infraštruktúru, vyzýva Turecko

Turecko varovalo Rusko a Ukrajinu pred ničením energetickej infraštruktúry po tom, čo v Čiernom mori došlo k viacerým útokom dronmi. K útokom na tankery pravdepodobne patriace k ruskej tieňovej flotile, sa prihlásil Kyjev, napísala vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie tureckého ministra energetiky Alparslana Bayraktara.
Bayraktar v stredu na tlačovej konferencii v Istanbule uviedol, že akékoľvek narušenie (energetickej infraštruktúry) by zasiahlo globálne trhy a peňaženky ľudí, pričom poznamenal, že k útokom na energetické podniky na Ukrajine aj v Rusku v minulosti už došlo.
Turecko vyzýva
„Apelujeme na všetky strany v Rusku aj na Ukrajine: Nevťahujte do tejto vojny energetickú infraštruktúru, pretože tá je veľmi úzko spojená s každodenným životom ľudí,“ povedal.
Minulý piatok boli pri tureckom pobreží Čierneho mora zasiahnuté výbuchmi dva prázdne ropné tankery, z ktorých jeden smeroval do bližšie nešpecifikovaného do ruského prístavu. Ukrajinský bezpečnostný zdroj pre AFP uviedol, že Kyjev pri útoku na plavidlá, ktoré „tajne prepravovali ruskú ropu“, použil námorné drony. Tie zasiahli aj tretí tanker smerujúci z Ruska do Gruzínska, no v tomto prípade sa Ukrajina k útoku neprihlásila.
Ničenie pokračuje
Podľa Bayraktara nie sú útoky na energetické podniky počas takmer štyri roky trvajúceho konfliktu ničím zriedkavým. „Vieme tiež, že hlavným cieľom (týchto útokov) bola energetická infraštruktúra Ukrajiny a naopak, Ukrajina útočí na niektoré energetické zariadenia v Rusku,“ povedal turecký minister energetiky s tým, Turecko si želá, aby energetická infraštruktúra zostala „mimo tohto konfliktu“.
„Musíme zabezpečiť neprerušovaný tok energie v Čiernom mori, v našich úžinách, ako aj cez potrubia“ dodal Bayraktar. “