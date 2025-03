ÚIS začal trestné stíhanie pre zločin zneužívania právomoci v súvislosti s prípadom údajného útoku voči rómskym žiakom

V medializovanom prípade fyzického útoku príslušníkov Policajného zboru na žiakov Základnej školy v Stráňach pod Tatrami začal v pondelok vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby Košice trestné stíhanie pre zločin zneužívania právomocí verejného činiteľa. Ako uviedol hovorca Krajskej prokuratúry (KP) v Prešove Michal Sovič, dozor nad vedením vyšetrovania bude vykonávať prešovský krajský prokurátor.

„Vyšetrovanie bude prebiehať pod dohľadom prokurátora, aby sa zabezpečila objektivita a spravodlivosť v tomto prípade,“ informoval Sovič.

Podajú trestné oznámenie

Hnutie Slovensko ešte 27. februára informovalo, že polícia začala vyšetrovať údajné fyzické násilie policajta voči deťom z rómskej komunity. Urobila tak na základe videa, ktoré hnutie zverejnilo na sociálnej sieti. Vo videu vypovedajú deti a ich matky o útoku policajta, ktorý podľa ich slov bil deti.

„Tento prípad oznámime verejnému ochrancovi práv a komisárovi pre deti. V pondelok (3. marca) podáme trestné oznámenie priamo na generálnej prokuratúre. Je absolútne neprípustné, aby ktorýkoľvek policajt bil akékoľvek dieťa, a to bez ohľadu na to, či je rómske, alebo nerómske,“ uviedol minulý týždeň poslanec hnutia Slovensko a podpredseda Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Peter Pollák ml.

Polícia začala preverovať okolnosti prípadu

Podľa bývalého europoslanca a splnomocnenca vlády pre rómske komunity Petra Polláka st. zrejme zlyhala nielen polícia, ale aj škola.

„Budeme veľmi radi, ak si na to orgány činné v trestnom konaní posvietia a urobia všetko pre to, aby sa takéto veci nestávali. Budeme tento prípad ostro sledovať a urobíme všetko pre to, aby sa niečo podobné už nikdy nezopakovalo,“ povedal. Polícia začala okamžite preverovať okolnosti udalosti. Ako uviedla, záleží jej na dôvere v Policajný zbor, a preto sa zaoberá každým podnetom.

„Ihneď po oboznámení sa s touto udalosťou sme prijali potrebné opatrenia. Na príslušnom policajnom oddelení bola nariadená bezodkladná kontrola,“ uviedla polícia. Prípad zároveň postúpila Úradu inšpekčnej služby.