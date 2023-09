UEFA zbystrila pozornosť po oznámení o odchode Draxlera, posvieti si na podozrivé prestupy z PSG do Kataru

Európska futbalová únia (UEFA) zbystrila pozornosť po oznámení francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain o prestupe Juliana Draxlera do katarského tímu Al Ahli.

Ako referuje web denníka Marca, Nemec sa po Talianovi Marcovi Verrattim a Senegalčanovi Abdouovi Diallovi stal tretím hráčom PSG, ktorý toto leto odišiel do Kataru, čo Parížanom prinieslo dovedna 85 miliónov eur.

Bilancia v účtovníctve

Všetky tri transfery sa udiali v čase, keď francúzsky klub potreboval predať niektorých hráčov za väčšie sumy, aby vyrovnal bilanciu v účtovníctve a vyhol sa možnému porušeniu finančného fair play.

Vzhľadom na prepojenie Kataru a PSG a skutočnosť, že parížsky klub vlastní katarská organizácia Qatar Sports Investments, sa UEFA rozhodla posúdiť transparentnosť prestupov. UEFA by podľa francúzskeho denníka L’Équipe mohla zmraziť sumy z týchto prestupov a parížsky klub by mohol čeliť ďalšiemu postihu.

Klub predal nepotrebných hráčov

Praktiky PSG, keď klub predal nepotrebných hráčov za značné sumy, sa nepozdávajú ani šéfovi španielskej La Ligy Javierovi Tebasovi. „Môžeme to robiť ako Francúzsko, ktoré nekontroluje PSG. Predajú Verrattiho do Kataru za viac ako 40 miliónov alebo neviem koľko… Môžeme to urobiť aj my a nájdeme si satelitnú krajinu, ktorá od nás bude kupovať hráčov za veľké peniaze a potom nakúpime všetkých futbalistov, ktorých budeme chcieť. Nemyslím si, že je to správne,“ poznamenal Tebas.

Prestupy preskúma výbor UEFA pre finančnú kontrolu, hoci na prijatie represívnych opatrení bude musieť preukázať, že kupujúci a predávajúci sú v príliš blízkom vzťahu.