Prezident Realu Madrid údajne pripravuje prestup Mbappého, ponuku si necháva na poslednú chvíľu

Prezident španielskeho futbalového klubu Real Madrid Florentino Pérez údajne pripravuje ponuku na prestup francúzskeho útočníka Kyliana Mbappého z Paríža Saint-Germain. Ako referuje web španielskeho denníka Marca s odvolaním sa na nemecký Bild, funkcionári „bieleho baletu“ chcú Parížanom predostrieť návrh krátko pred koncom letného prestupového obdobia.

Ponuku si nechávajú na poslednú chvíľu

Podľa Bildu chcú Madridčania vyčkávať až do 29. alebo 30. augusta, kým pošlú Parížu Saint-Germain oficiálnu ponuku. Tá by sa mohla pohybovať okolo sumy 120 miliónov eur. V Španielsku sa síce šíria správy o tom, že Pérez už v tomto prestupovom období neuvažuje o Mbappého transfere, no médiá z Nemecka a Francúzska tvrdia, že si ponuku necháva na poslednú chvíľu.

Majster sveta z „mundialu“ 2018 sa v uplynulých týždňoch ocitol v patovej situácii. Chcel by v sezóne 2023/2024 hrať za PSG a po jej skončení, keď mu skončí zmluva, odísť zadarmo – pravdepodobne do Realu Madrid. Parížski funkcionári však o tom nechceli ani počuť a dali najavo, že buď predĺži zmluvu alebo ho počas tohto leta predajú.

Prvý tohtosezónny štart

Meno 24-ročného Mbappého sa dlhodobo spája s prestupom do Realu Madrid, ktorý predvlani ponúkol za transfer 180 miliónov eur. Pred rokom sa zdalo, že Mbappé zamieri ako voľný hráč do Realu Madrid, no na poslednú chvíľu cúvol a podpísal s parížskym Saint-Germain novú zmluvu. Po tom, ako nedávno informoval predstaviteľov klubu, že neaktivuje opciu na predĺženie zmluvy o ďalších dvanásť mesiacov, Mbappé neabsolvoval predsezónne turné PSG v Ázii.

Po nedávnych „konštruktívnych a pozitívnych rozhovoroch“ medzi oboma stranami sa však Mbappé vrátil do tréningového procesu Paríža Saint-Germain a cez víkend si pripísal prvý tohtosezónny súťažný štart, keď nastúpil v zápase Ligue 1 2023/2024 na pôde FC Toulouse (1:1), v ktorom skóroval z pokutového kopu.