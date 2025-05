Udržateľná diéta bez obmedzení. Tento prístup umožňuje jesť, čo len chcete a stále viete schudnúť - VIDEO, FOTO

Stravovací prístup, ktorý sa v posledných rokoch stal veľmi populárnym je IIFYM. Ide tam najmä o chudnutie a naberanie svalov.

Tento prístup kladie dôraz na správny pomer makroživín (bielkoviny, sacharidy a tuky), pričom umožňuje väčšiu flexibilitu v stravovaní.

Namiesto striktne určených diét, IIFYM umožňuje prispôsobiť si jedálny lístok podľa vašich cieľov a preferencií. Písal o ňom web gymbeam.sk.

IIFYM (If It Fits Your Macros) je flexibilná stravovacia filozofia, ktorá sa zameriava na príjem makroživín bez ohľadu na to, z akých potravín pochádzajú.

Tento prístup je veľmi obľúbený medzi ľuďmi, ktorí chcú mať väčšiu slobodu v stravovaní, ale zároveň si chcú udržať kontrolu nad svojím jedálničkom.

Kľúčové body IIFYM: Makroživiny: Základom IIFYM je sledovanie a prispôsobovanie príjmu bielkovín, sacharidov a tukov podľa individuálnych cieľov (chudnutie, naberanie svalov, udržanie váhy).

Flexibilita: Tento prístup umožňuje jesť rôzne druhy jedál, aj tie „nie veľmi zdravé“, pokiaľ sa zmestia do stanovených makroživín. Ide teda o väčšiu flexibilitu v strave, čo môže pomôcť vyhnúť sa stravovacím obmedzeniam.

Kalkulácia makroživín: Dôležité je vedieť, koľko makroživín potrebujete na dosiahnutie svojich cieľov. Na to existujú rôzne kalkulačky a aplikácie, ktoré pomôžu sledovať príjem.

Výhody: Umožňuje dlhodobo udržateľný spôsob stravovania bez pocitu, že sa musíte vyhýbať obľúbeným jedlám. Môže to byť výhodné pre tých, ktorí sa nechcú cítiť obmedzovaní v stravovaní.

Nevýhody: Nezohľadňuje kvalitu potravín. Rôzne jedlá, ktoré splnia vaše makroživiny, môžu mať rôznu nutričnú hodnotu a niektoré môžu byť menej výživné.

Ako začať?

Určite si svoje makroživiny podľa vašich cieľov. Používajte aplikácie alebo tabuľky na sledovanie toho, čo a koľko jedla prijímate.

Jedzte rôzne potraviny a nezabúdajte na zdravú výživu. Je to stále dôležité, aj keď IIFYM ponúka flexibilitu.

Týmto spôsobom môžete dosiahnuť svoje ciele pri zachovaní väčšej slobody v stravovaní.

O čom to celé je?

IIFYM nie je o „diéte“. Tento prístup je viac o dlhodobom nastavení stravovacích návykov, než o krátkodobej diéte.

Umožňuje udržať sa v kalorickom deficite alebo nadbytku bez toho, aby ste museli obmedzovať svoje obľúbené jedlá, ak dodržiavate správny pomer makroživín.

Pomáha lepšie pochopiť, aké množstvo jedla je vhodné pre vaše ciele, bez toho, aby ste museli presne počítať kalórie. Dôležité je však poznať základnú hodnotu makroživín, ktoré potrebujete.

Zvýši sa aj motivácia

IIFYM je vhodné kombinovať s cvičením, najmä silovým tréningom, ak chcete naberať svaly alebo optimalizovať kompozíciu tela.

Pomáha správne nastaviť príjem bielkovín, čo je kľúčové pri regenerácii a raste svalov.

Tento prístup môže pomôcť získať motiváciu, pretože neexistujú prísne diétne obmedzenia. Poskytne viac slobody, čo môže viesť k lepšiemu dodržiavaniu stravovacieho plánu.

Prispôsobte to vašim potrebám

IIFYM je efektívny spôsob, ako dosiahnuť svoje ciele – chudnutie, naberanie svalov alebo udržanie si zdravej váhy.

Dôležité je však mať na pamäti, že úspech s týmto prístupom závisí na správnom pochopení makroživín a ich prispôsobení vašim individuálnym potrebám.

Takto dosiahnete udržateľné výsledky, ktoré zapadnú do vášho každodenného života bez pocitu, že sa vzdávate svojich obľúbených jedál, doplnil spomínaný web.