Účasť a vyjadrenie názoru na demonštráciách je legitímne. Hlavná téma protestov však podľa ministra práce neexistuje

Je legitímne, že ľudia chodia na protesty a vyjadrujú svoj názor, myslí si minister práce a podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš. Uviedol to v relácii STVR Sobotné dialógy.

„Je sväté právo ľudí protestovať, ak majú dôvod,“ zdôraznil, no zároveň sa spytoval, prečo ľudia protestujú. Dôvod, že Slovensko by sa usilovalo vystúpiť z Európskej únie je podľa neho nepravdivý.

Hlavná téma protestov neexistuje

Odvolával sa aj na medializované stanovisko, ktoré poskytla hovorkyňa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen, podľa ktorého Komisia neeviduje náznaky, že by Slovensko chcelo opustiť EÚ. „Hlavná téma protestov neexistuje,“ myslí si Erik Tomáš.

Jeho diskusný oponent Ján Horecký, ktorý je poslancom za KDH, je toho názoru, že to vláda vyháňa ľudí do ulíc. „Vy prenášate politiku z parlamentu do ulíc,“ adresoval Tomášovi.

Návrhy premiéra Fica

Parlament podľa neho normálne nefunguje, poukázal napríklad na utajenie schôdze k vysloveniu nedôvery vláde, či to, že drvivá väčšina legislatívy, ktorá mala byť prerokovaná na februárovej schôdzi, bola presunutá na marec.

Horecký sa vyjadril aj k návrhom predsedu vlády Roberta Fica, ktorý avizoval zámer ukotviť v ústave existenciu len dvoch pohlaví, ale aj zákaz adopcie detí homosexuálnymi pármi. KDH podľa Horeckého tieto zmeny nepodporí. Uviedol, že kresťanskí demokrati na politickej úrovni so Smerom o kultúrno-etických otázkach nejednali.

Hlas má vlastné požiadavky

„Smer nie je nositeľom týchto tém,“ zdôraznil poslanec a avizoval predstavenie konkrétneho návrhu KDH k zvrchovanosti Slovenska v kultúrno-etických otázkach. Podpory premiérovho návrhu zo strany napríklad niektorých poslancov z hnutia Slovensko sa Horecký neobáva.

Erik Tomáš sa vyjadril, že Hlas má vlastné požiadavky smerom k ústave, ide napríklad o zmenu volebného systému, či rovnosť pre mužov a ženy pri odmeňovaní. Podľa ministra práce o tom v koalícii diskutovali a diskutujú, vyjadril sa tiež, že KDH je podľa neho lepším partnerom na takúto diskusiu, než matovičovci.