Na námestiach protestovalo dokopy zhruba 100-tisíc ľudí, občania vyzývali Fica na podanie demisie – VIDEO, FOTO

V piatok 7. februára podvečer sa na slovenských námestiach stretli tisícky ľudí. Protestné zhromaždenia sa konali aj v zahraničí. Ako informuje OZ Mier Ukrajine, celkovo sa na všetkých protestných zhromaždeniach podľa prvotných odhadov zúčastnilo zhruba 100-tisíc ľudí.

Najviac ich prišlo na bratislavské Námestie slobody, odhady hovoria o skoro 45-tisícoch. V Košiciach účasť odhadli na 20-tisíc, v Banskej Bystrici na osemtisíc. Organizátorom bratislavského zhromaždenia bolo OZ Mier Ukrajine, v ostatných mestách ich organizovali tamojší občianski aktivisti či občianske platformy.

Výzva na demisiu Fica

Na protestoch zaznievalo spoločné stanovisko aj výzva na demisiu premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Organizátori avizujú zámer v protestoch pokračovať. Priebeh zhromaždení zhodnotil Policajný zbor SR ako pokojný a bezpečný, nedošlo počas nich k situáciám, ktoré by vážne narušili verejný poriadok.

„Touto cestou by sme chceli poďakovať za spoluprácu všetkým policajtkám a policajtom nasadeným v rámci bezpečnostných opatrení a taktiež vďaka patrí aj kolegom z mestských polícií, integrovaného záchranného systému, ako aj organizátorom a samosprávam,“ uviedla hovorkyňa PZ SR Martina Sláviková.

Vlastné zhromaždenia Demokratov

Poďakovala i účastníkom zhromaždení za zodpovedné a ohľaduplné správanie, a tiež za to, že zhromaždenia prebehli pokojne. Vlastné zhromaždenia organizovala aj mimoparlamentná strana Demokrati.

Ako informovala hovorkyňa strany Martina Kakaščíková, na nimi organizovaných zhromaždeniach v Galante, Piešťanoch, Prešove, Skalici, Šali, Trenčíne a Zlatých Moravciach sa celkovo zúčastnilo vyše 12-tisíc demonštrantov. Najviac ľudí prišlo do Prešova, a to 5-tisíc, v Trenčíne sa ich podľa Kakaščíkovej zišlo 4 500. Tisícka účastníkov prišla i do Piešťan. V ostatných mestách rátali účastníkov na stovky.