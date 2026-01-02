Týždenný súhrn dôležitých správ 02.01.2026 02. 01. 2026 08:00 SITA 0 min. čítania Foto: Orange Nezaradené Zdieľať Zdieľať Súvisiaci článok: REphone: Máte ho doma aj vy? Mobil, ktorý môže spraviť dobrý skutok Súvisiaci článok: Bieloruská vláda autoritárskeho prezidenta Lukašenka omilostila 20 politických väzňov Súvisiaci článok: Interpol eviduje v databáze až 55 nezvestných osôb zo Slovenska, vrátane dvoch novinárov Súvisiaci článok: Zomrel významný funkcionár a bývalý skvelý hráč. Dosiahol množstvo úspechov Súvisiaci článok: Top foto dňa (28. december 2025): Chátrajúce budovy a búranie stavieb v Bratislave v roku 2025 Súvisiaci článok: Pauhofová, Poláčik a ďalší končia v SND, výpoveď dostali známe herecké mená - FOTO Súvisiaci článok: Nechcela davy idiotov. Pohreb Brigitte Bardotovej sa uskutoční v jej rodnom meste Saint-Tropez Súvisiaci článok: Vianočný duel z roku 1937 aj teraz vyvoláva úsmev. Brankár v hmle nevedel, že zápas dávno skončil Súvisiaci článok: Hasiči zasahujú pri požiari troch nákladných vozidiel v Michalovciach Súvisiaci článok: Výstup na Kriváň bol kedysi otázkou odvahy. Štúr ho zdolal bez výstroja, aký poznáme dnes Súvisiaci článok: Svätý Štefan bol prvým diakonom a mučeníkom, jeho sviatok sa zaviedol okolo roku 380 Súvisiaci článok: Bratislava odhalila silvestrovský program, centrum mesta zaplnia koncerty, DJ sety a hudba až do jednej ráno Odber noviniek Zdieľať Zdieľať Okruhy tém: Newsletter Máte tip na článok? Napíšte nám TU Nahlásiť problém Najnovšie na SITA.sk Slovensko verzus Česko: kde prehrávame a kde nečakane vyhrávame Lucia Kvasnicová Loď, ktorá poškodila podmorský kábel vo Fínskom zálive, viezla sankcionovanú ruskú oceľ Tomáš Donoval Slováci stále kupujú najmä lacnejšie jazdenky, záujem o drahšie autá však stúpa a má to svoje dôvody Ivan Kriššák Týždenný súhrn dôležitých správ 02.01.2026 Pri požiari v bare v Crans Montane zomrelo asi 40 ľudí. Počet obetí sa môže zvýšiť, keďže mnohí sú stále nezvestní Tomáš Donoval Prečo sa z decembrovej radosti stáva januárový problém. Vianočné pôžičky nie sú dobrý nápad, čo s tým? Lucia Kvasnicová Slovensko verzus Česko: kde prehrávame a kde nečakane vyhrávame Loď, ktorá poškodila podmorský kábel vo Fínskom zálive, viezla sankcionovanú ruskú oceľ Slováci stále kupujú najmä lacnejšie jazdenky, záujem o drahšie autá však stúpa a má to svoje dôvody Týždenný súhrn dôležitých správ 02.01.2026 Pri požiari v bare v Crans Montane zomrelo asi 40 ľudí. Počet obetí sa môže zvýšiť, keďže mnohí sú stále nezvestní Prečo sa z decembrovej radosti stáva januárový problém. Vianočné pôžičky nie sú dobrý nápad, čo s tým?