Bieloruská vláda autoritárskeho prezidenta Lukašenka omilostila 20 politických väzňov

Bieloruská vláda autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka v utorok v rámci novoročnej amnestie prepustila 20 politických väzňov. V Bielorusku je pritom stále viac ako tisíc politických väzňov. Od roku 2020, keď sa v Bielorusku konali sporné prezidentské voľby a vypukli masové protesty, Lukašenkov režim uväznil tisíce oponentov, kritikov a účastníkov protestov.
Tlačová služba Lukašenkovej kancelárie uviedla, že milosť dostalo 22 ľudí vrátane 20 odsúdených za „extrémistické trestné činy“. Ide o termín, ktorý Minsk používa v politicky motivovaných prípadoch. Na slobodu sa dostalo 15 žien a sedem mužov. Lukašenko podľa vyhlásenia konal „v záujme ich rodín“.
Začiatkom tohto mesiaca Minsk prepustil viac ako 100 politických väzňov výmenou za zrušenie časti amerických sankcií. Medzi nimi bola aj líderka protestov Mária Kolesnikovová a laureát Nobelovej ceny za mier Ales Biaľacki.
Biaľacki, ktorý získal Nobelovu cenu v roku 2022, po prepustení agentúre AFP povedal, že mesiace strávil striedavo v mrazivých disciplinárnych celách. Zároveň uviedol, že kým Bielorusko väzňov „jednou rukou“ prepúšťa, „druhou“ zatýka ďalších.
Lukašenko vládne Bielorusku od roku 1994, potláča domácich oponentov a udržiava úzke vzťahy s ruským vodcom Vladimirom Putinom.