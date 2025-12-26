Hasiči zasahujú pri požiari troch nákladných vozidiel v Michalovciach

Na tiesňovú linku bol požiar na Priemyselnej ulici v Michalovciach ohlásený krátko pred 19:30.
Hasiči zasahujú pri požiari troch nákladných vozidiel v Michalovciach. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) Košického kraja.

Na tiesňovú linku bol požiar na Priemyselnej ulici v Michalovciach ohlásený krátko pred 19:30. Zasahujú pri ňom hasiči z hasičských staníc v Michalovciach, Sobranciach, Trebišove aj z Košíc. „Na mieste sú prítomné aj dobrovoľné zbory obcí, ktoré pomáhajú pri zvládaní tejto náročnej situácie,“ dopĺňa KR HaZZ Košického kraja.

