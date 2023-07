Týždeň očami Pavla Urbana: Kto vyhrá voľby na Slovensku? Možno to bude medveď

Blížiace sa predčasné parlamentné voľby nútia niektorých poslancov, aby aj počas tradičnej politickej uhorkovej sezóny zabrali a niečím ohúrili voličov. Vedia, že počas letných horúčav sa ľudia viac venujú tomu, ako najlepšie strávia dovolenku a preto treba niečo vymyslieť, aby ich vytrhli z letného spánku.

Niektorí politici našli ideálnu tému, ktorá podľa nich iste vyvolá horlivú debatu v spoločnosti a oni sa dostanú na výslnie. Hlavným hrdinom sa stáva medveď.

Poslanci najlepšie vedia, koľko je medveďov

Pravdou je, že v posledných týždňoch sme boli svedkami viacerých útokov medveďa na človeka. Stávalo sa to aj v minulosti, ale teraz je to už spoločenský problém. Nie som odborník, aby som posudzoval, kto je na vine, či premnoženie tejto šelmy, alebo k tomu prispievajú aj ľudia, ktorí často narúšajú ich prirodzené prostredie.

Tejto téme sa určite treba venovať, ale nechal by som to na tých povolaných, lebo asi najlepšie nájdu spôsob, ako takýmto stretom medveďa s človekom predísť. Členovia zákonodarného zboru to určite nie sú a diskusia na parlamentnom výbore to iba potvrdila.

Poslanec Miroslav Suja z hnutia Republika dokonca tvrdí, že „medveď je používaný ministerstvom životného prostredia ako biologická zbraň“. Predseda parlamentu Boris Kollár uviedol na pravú mieru dohady o tom, koľko vlastne medveďov žije na Slovensku.

„Tých medveďov máme 3-tisíc, to vám povie každý odborník. A keď nič nespravíme, tak ich tu bude o chvíľu 5-tisíc,“ skonštatoval. Samozrejme často sa spomínal urýchlený odstrel týchto zvierat.

Politici akoby často pozerali americké romantické filmy

Vo viacerých amerických romantických filmoch môžeme vidieť zaľúbený pár, ktorý v horskej chate leží na medvedej kožušine a počúva, ako praskajú polienka vo veľkom krbe.

Nevylučujem, že aj niektorí naši politici dostali takéto chúťky, veď medzi nimi sú viacerí poľovníci. Čo tak odstreliť medveďa a potom okrem iného vnukom rozprávať, ako dedo v boji o vlastný život hrdinsky, síce s povolenkou, ukončil život tejto šelmy.

Neprekvapilo by ma, keby ostrý politický boj bol aj o tom, kto vlastne dostane nevyhnutnú povolenku na odstrel. Znovu možno budeme počúvať hádky o tom, či si to právo má uzurpovať iba koalícia alebo by sa to malo rozdeľovať podľa počtu miest v parlamente. Samozrejme preháňam, ale počúvajúc našich poslancov, nebolo by to ničím zvláštne.

Medveď sa určite vyľaká uznesenia parlamentu

Niektorí poslanci dokonca chcú zvolať mimoriadnu schôdzu, na ktorej by prijali uznesenie o tom čo robiť s medveďom.

Samotný predseda parlamentu potvrdil, že ak sa nič za dva týždne nevyrieši, tak aj on podporí takúto iniciatívu. Asi mu toľko treba, aby sa vrátil z dovolenky, aby potom rázne začal obhajovať občanov pred medveďmi.

A čo na to hlavný hrdina tejto absurdnej diskusie v parlamente, medveď? Na zasadnutie poslancov z objektívnych príčin nemohol prísť, ale keď sa aj bez jeho prítomnosti schváli uznesenie o jeho osude, určite si ho pozorne prečíta.

Veď ho schvália reprezentanti ľudí, s ktorými sa v poslednom čase často stretáva. Pravdepodobne sa vyľaká a utečie rýchlo hlboko do lesa. Radím mu, aby tam aj zostal najmenej do predčasných parlamentných volieb, pretože po nich už politici nebudú musieť lákať voličov, aby im dali svoj hlas, pretože len oni najlepšie ochránia ich život.