Na Remišovú vyskočil medveď. Bála sa, že Fredy bude dezert a ona hlavný chod

Exministerka Veronika Remišová (Za ľudí) sa v statuse na sociálnej sieti Facebook podelila o víkendový zážitok a chápe ľudí, ktorým medvede už tak trochu, a niekedy aj veľa, lezú na nervy.

„Na pokojnej prechádzke po lese s Fredym, sme meter od turistického chodníka vyrušili medveďa, ktorý driemal vo vysokej tráve. Fredy neštekal a ja som ho nanešťastie zbadala až keď tesne vedľa mňa vyskočil namosúrene z trávy,“ priblížila.

Ako ďalej uviedla, fakt sa vyľakala, že Fredy skončí ako medvedí dezert a ona sama ako hlavný chod. „Našťastie maco sa zľakol tiež a s vrčaním odbehol do lesa a nechal nás na pokoji,“ doplnila. Podľa vlastných slov však nevie, ako by to skončilo, keby medveď mal viac odvahy a väčší apetít.