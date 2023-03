Týždeň očami Pavla Urbana: Kto klame? Heger alebo Matovič...

Poverený premiér Eduard Heger konečne verejne ohlásil vznik vlastnej strany. Nejde však o úplne nový politický subjekt, ale iba o ďalšie premenovanie bývalej strany Spolu Miroslava Kollára.

Igor Matovič nezostal svojej povesti nič dlžný a ideu nového politického subjektu samozrejme pripísal sebe. Heger to však popiera.

Ukrajine pravdepodobne dodáme stíhačky MiG-29. Väčšina strán sa tvári, že tento krok schvaľuje, ale akoby sa snažili z toho vytĺcť niečo pre seba a tak možno z celej operácie nebude nič.

Spájať sa chcú predsedovia „ministrán“

Po dlhšom čakaní Heger konečne oznámil, kde politicky zakotví. Budú to Demokrati, tí vznikli z pôvodnej strany Spolu.

Verím, že nikto by nemal nič proti takémuto kroku Kollára, lebo vie, že jeho politický subjekt nemá žiadnu perspektívu dostať sa do parlamentu. Problematické je však to, či tým neporušil niektoré predošlé dohody výmenou za vidinou okamžitého úspechu vo voľbách.