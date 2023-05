Týždeň očami Pavla Urbana: Heger vo vláde definitívne skončil. Nastane ešte väčší chaos?

Poverený premiér Eduard Heger pochopil, že už nemá zmysel byť v čele kabinetu, ktorého rady jeden za druhým opúšťajú ministri. Prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že vymenuje úradnícku vládu, ktorá privedie krajinu k predčasným parlamentným voľbám. Krok hlavy štátu nikto nespochybnil, lebo takto to už ďalej ísť nemohlo. Jasať však nemôže nikto.

Heger mal šancu, nevyužil ju

Všetko sa to začalo informáciou že firma ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana dostala štátnu dotáciu vo výške takmer jeden a pol milióna eur. Výhovorka, že on to ani nevedel nikoho nepresvedčila a tak sa musel rozhodnúť, či peniaze nechce alebo opustí funkciu.

Samozrejme vybral si to druhé, lebo vo vláde by bol ešte najviac pol roka a kto vie, či by sa mu naskytla ďalšia príležitosť získať takéto prostriedky. Týmto asi ukázal, prečo do vlády, ktorá neustále zdôrazňovala, že je protikorupčná, pred necelými dvomi rokmi vôbec šiel.

„Strašné babráctvo“