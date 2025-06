Tvrdý odkaz Naďa koaličným expartnerom: Keď ma rieši polícia, ste ticho ako voš pod chrastou. Očakával som, že sa ma zastanete - VIDEO

Predseda Demokratov Jaroslav Naď po príchode z Kanady zvolal brífing ku kauze darovanej munície na Ukrajinu. Exminister obrany odpovedal aj na otázku, prečo mu vadia invazívne úkony polície až teraz.

Naď kritizoval konanie polície, ktorá pred dvoma týždňami prišla k nemu skoro ráno a pokúsila sa ho zadržať. „Vždy som bol súčinný s políciou. Ja chodím v podstate každé dva týždne na nejaký výsluch. Vždy mi zavolajú policajti na moje číslo a ja poviem, že samozrejme prídem. A vždy som prišiel. Ani raz sa nestalo a sa nestane, že keď ma požiada polícia o nejakú súčinnosť – výsluch, svedectvo čokoľvek, že by som neprišiel,“ uviedol v úvode politik.

„V tomto konkrétnom prípade ani telefonát, ani žltý papierik s predvolaním alebo doručenie predvolania, ale rovno invazívny zásah pred šiestou ráno o mňa doma,“ kritizoval Naď s tým, že na sociálnej sieti dopredu informoval, že sa nenachádza na Slovensku a je na dovolenke v Kanade. „Keď som taký nebezpečný, že ma bolo treba zadržať, tak hádam sledovali moje sociálne siete tí policajti. Ale keď som bol taký nebezpečný, že ma bolo treba zadržať, ale zároveň nesledovali moje sociálne siete, tak potom asi zlyhali?“ položil si otázku exminister obrany.

„Alebo išlo o teátro, že potrebovali urobiť teátro ráno na ulici pred šiestou policajti. Vôbec by som sa nečudoval, keby tam bol dohodnutý nejaký paparazzi, ktorý ma nafotí ako ma berú policajti do auta, lebo asi taký bol scenár, ktorý mal v hlave Šutaj Eštok,“ vyhlásil Naď.

Policajné razie vadia Naďovi až teraz

Agentúra SITA sa pýtala exministra obrany, prečo mu invazívne úkony polície nevadili aj v čase, keď bol vo vláde s Igorom Matovičom a diali sa teatrálne zadržania ľudí a „vykopávanie dverí“.

„Prepáčte, ale to je absolútne neporovnateľné,“ reagoval na otázku Naď. „Pokiaľ niekto na základe svedeckých výpovedí konkrétnych ľudí, ktorí boli mimochodom právoplatne odsúdení, to znamená, že ich svedectvá boli uznané za legitímne a pravé, na základe toho sa rozširoval počet podozrivých a bolo treba tých ľudí zadržať, respektíve sa dokonca schovávali v zahraničí, tak sa konalo ako sa konalo,“ vyhlásil ďalej.

„Osobne si naozaj nemyslím, že by tam bol jediný taký prípad, ktorý by bol nejako spochybniteľný. Dovolím si povedať, že dokonca tam bolo veľa klamstiev okolo toho, lebo podľa mojich informácií napríklad invazívne úkony voči jednej z nehnuteľností pána Zuriana prebehli úplne inak ako to teraz on hovorí. Hovoril, že pred jeho malým synom sa vykopávali dvere, a realita bola, že jeho malý syn prišiel na vlastnom aute, 18-ročný, otvoriť dvere policajným vyšetrovateľom,“ tvrdí líder Demokratov.

„Zas nebudem dávať posvätenie všetkému. Ja som bol ministrom obrany, nebol som ministrom vnútra a o mnohých veciach som sa dozvedel ráno z médií tak ako mnohí z vás. Ale za pomoc Ukrajine? Fakt? Za pomoc Ukrajine, kde OSN uznala, že je obeťou ruskej agresie, kde 60 krajín sveta im dáva muníciu, kde jednotlivé krajiny sú oceňované za to ako pomáhajú, tak u nás ako v jedinej krajine za to začínajú mnou a budú pokračovať kým? Lebo rozhodla o tom vláda, takže čo? Pôjdu po Edovi Hegerovi, alebo pôjdu po Ivanovi Korčokovi, alebo pôjdu po vtedajšej ministerke spravodlivosti ,alebo po kom pôjdu ešte za to, že sa vláda uzniesla na tom, že ide pomôcť Ukrajine lebo to bolo v bezpečnostnom záujme Slovenskej republiky,“ vyhlásil v tejto súvislosti Naď. „Keby sme boli pri moci Ukrajine pomáhame naďalej,“ prízvukoval opäť exminister obrany.

Opozícia je ticho ako voš pod chrastou

Naďa sklamalo, že bývalí koaliční partneri sa k jeho veci vôbec nevyjadrujú a verejne sa ho nezastali.

„Jediné oficiálne vyhlásenie, ktoré som zachytil bolo vyhlásenie od strany Progresívne Slovensko, ktoré sa ma opakovane zastalo a poviem to na rovinu, som za to vďačný. Očakával by som, že sa ma výrazne zastanú aj tie strany, ktoré boli vtedy vo vládnej koalícii (lebo Progresívne Slovensko tam nebolo), ale sú ticho ako voš pod chrastou,“ povedal s úprimnosťou líder Demokratov.

„Bývalé koaličné strany na moje obrovské prekvapenie sú v tejto veci úplne ticho. Môžem povedať za stranu Demokrati, že keby sme videli podobné konanie voči komukoľvek inému z opozície, lebo to je zjavné zneužívanie policajného zboru na politické útoky, tak by sme sa za toho konkrétneho človeka postavili,“ odkázal Naď bývalým koaličným partnerom.