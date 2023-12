Tvorcovia „skorokomédie“ Matka na úteku predstavujú trailer

Nový český film Matka na úteku príde do slovenských kín 29. 2. 2024. V snímke s označením „skorokomédia zo života“ si hlavné úlohy zahrali Petra Hřebíčková, Lenka Vlasáková, Jana Švandová, Jaroslav Plesl a ďalší obľúbení herci. Tvorcovia teraz predstavujú prvé zábery z filmu.

„Našou ambíciou bolo, aby si diváci a diváčky po filme mohli povedať: Toto predsa veľmi dobre poznám. Niečo podobné sa stalo aj mne, mojej kamarátke, nášmu spoločnému známemu… Matka na úteku je skorokomédia. Prečo? Pretože život nie je len o zábave, ale s láskou, priateľstvom a humorom je oveľa krajší,“ hovorí tvorivé kvarteto v zložení scenáristka Uljana Donátová, režisérka Hana Hendrychová a producentky Svatka Peschková a Nela Schlaichertová. Filmová novinka Matka na úteku bola nakrútená podľa knihy Uljany Donátovej s názvom Matka v trapu.

Foto: Bontonfilm

Hlavná hrdinka Sylvie (Petra Hřebíčková) má lásku, rodinu, manželstvo a dobrú prácu. Je pracovitá a zodpovedná. Sylvie všetko zvládne. Preto sa na ňu ostatní spoliehajú. Ale… Zrazu cíti, že sa jej život rúca pod rukami a ona už to ďalej nevydrží. Má chuť od všetkého utiecť, zobrať si oddychový čas, aby popremýšľala o tom, ako dať veci opäť do poriadku. Ale predovšetkým musí dať do poriadku sama seba. Kam by sa však mohla ukryť? Kde nájde kamarátku, ktorá jej uvarí medovkový čaj, vypočuje ju a nebude sa jej na nič pýtať? Je to šťastná náhoda alebo osud, že Sylvie stretne práve v tejto chvíli Annu? Anna (Lenka Vlasáková) je na prvý pohľad tvrdá žena, ktorú nič nevyvedie z miery. Ale aj ona potrebuje kamarátku. Len o tom ešte nevie…

Foto: Bontonfilm

A potom je tu Sylviina mama Regina (Jana Švandová), ktorá má vždy poruke nejakú kritickú poznámku, najmä keď ide o Sylviinho manžela Tomáša (Jaroslav Plesl). Podľa nej nie je ani vhodným manželom pre Sylviu, ani vhodným otcom pre Sylviine deti. A ako zať je… absolútne neznesiteľný.

Pripomína vám to niečo? Skorokomédia Matka na úteku je o rodine, láske a priateľstve a možno tak trochu aj o vás!

V ďalších úlohách sa predstavia Marek Němec, Bob Klepl, Martin Pechlát, Elizaveta Maximova, Matyáš Svoboda a Valerie Vachková.

Foto: Bontonfilm

Film Matka na úteku prinesie do slovenských kín distribučná spoločnosť BONTONFILM od 29. februára 2024.

