Turecký klub pre stávkarský škandál nemá dostatok hráčov. Ako to vedenie vyrieši?

Futbalový klub Agri Spor z tureckej štvrtej ligy oznámil, že nemá dostatok hráčov na zostavenie tímu po tom, čo bolo 17 jeho hráčov suspendovaných v rámci vyšetrovania rozsiahleho stávkarskeho škandálu. Klub so sídlom v Agri pri iránskych hraniciach na sociálnych sieťach uviedol, že momentálne má k dispozícii len sedem hráčov.
Turecká futbalová federácia (TFF) v novembri suspendovala 637 hráčov zo štvrtej ligy, a pre rovnaké dôvody tiež 25 hráčov z najvyššej súťaže a viac ako 350 hráčov z druhej a tretej ligy. Okrem toho federácia pozastavila na dva týždne tretiu a štvrtú najvyššiu súťaž a z dôvodu nelegálneho stávkovania suspendovala 149 rozhodcov.
Megaškandál v Turecku. Reprezentant priznal stávkovanie, federácia trestá cez tisícku hráčov
Agri Spor plánuje využiť svoj mládežnícky tím, aby mohol nastúpiť na nasledujúci zápas. Klub zároveň uviedol, že počas celého procesu využil všetky právne a športové prostriedky a podnikol potrebné kroky na zabezpečenie spravodlivosti. „Budeme pokračovať v boji za každých okolností,“ dodali zástupcovia klubu.
Mnohí zo suspendovaných hráčov tvrdia, že stávkovali na zápasy pred niekoľkými rokmi, no odvtedy s tým prestali. Generálny prokurátor v Istanbule, ktorý vedie vyšetrovanie podozrení z ovplyvňovania zápasov, prisľúbil, že „tento prípad dotiahne do konca“.