Turecký klub pre stávkarský škandál nemá dostatok hráčov. Ako to vedenie vyrieši?

Agri Spor musí siahnuť po mladých hráčoch, keďže vyšetrovanie postihlo väčšinu kádra.
Futbalový klub Agri Spor z tureckej štvrtej ligy oznámil, že nemá dostatok hráčov na zostavenie tímu po tom, čo bolo 17 jeho hráčov suspendovaných v rámci vyšetrovania rozsiahleho stávkarskeho škandálu. Klub so sídlom v Agri pri iránskych hraniciach na sociálnych sieťach uviedol, že momentálne má k dispozícii len sedem hráčov.

Turecká futbalová federácia (TFF) v novembri suspendovala 637 hráčov zo štvrtej ligy, a pre rovnaké dôvody tiež 25 hráčov z najvyššej súťaže a viac ako 350 hráčov z druhej a tretej ligy. Okrem toho federácia pozastavila na dva týždne tretiu a štvrtú najvyššiu súťaž a z dôvodu nelegálneho stávkovania suspendovala 149 rozhodcov.

Agri Spor plánuje využiť svoj mládežnícky tím, aby mohol nastúpiť na nasledujúci zápas. Klub zároveň uviedol, že počas celého procesu využil všetky právne a športové prostriedky a podnikol potrebné kroky na zabezpečenie spravodlivosti. „Budeme pokračovať v boji za každých okolností,“ dodali zástupcovia klubu.

Mnohí zo suspendovaných hráčov tvrdia, že stávkovali na zápasy pred niekoľkými rokmi, no odvtedy s tým prestali. Generálny prokurátor v Istanbule, ktorý vedie vyšetrovanie podozrení z ovplyvňovania zápasov, prisľúbil, že „tento prípad dotiahne do konca“.

