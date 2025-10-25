Komisár NBA je znepokojený z nelegálneho hazardu v NBA. Obvinení všetko popreli - VIDEO

Komisár NBA Adam Silver povedal, že je „hlboko znepokojený“ po tom, čo sa medzi zatknutými v rámci rozsiahleho vyšetrovania FBI týkajúceho sa nelegálneho hazardu ocitli aj rozohrávač Miami Heat Terry Rozier a tréner Portlandu Trail Blazers Chauncey Billups.
„Moja prvá reakcia bola, že som bol hlboko znepokojený. Pre ligu a jej fanúšikov nie je nič dôležitejšie ako integrita súťaže,“ uviedol podľa agentúry AFP.
Tréner a hráč v rukách polície pre podozrenie z nelegálneho hazardu v NBA
Poskytovali interné informácie
Billups je bývalá hviezda Detroit Pistons a člen Siene slávy NBA, zadržaný bol v súvislosti s manipulovanými pokrovými hrami spojenými s mafiánskymi rodinami, uviedol riaditeľ FBI Kash Patel.
Rozier a bývalý hráč a asistent trénera Damon Jones boli medzi šiestimi zadržanými v prípade športového stávkovania. Patel to označil za „ohromujúce“ a uviedol, že ide o desiatky miliónov dolárov v podvodoch a krádežiach počas viacročného vyšetrovania.
Podľa prokurátorov poskytovali tipujúcim interné informácie o zraneniach a absenciách v zápasoch medzi decembrom 2022 a marcom 2024.
Popreli to
Obe osoby z NBA boli po zatknutí okamžite suspendované z činnosti profiligy. Tá vo vyhlásení zdôraznila, že integrita hry je najvyššou prioritou. Billups a Rozier čelia obvineniam zo sprisahania na spáchanie podvodu cez telekomunikácie a prania špinavých peňazí.
Silver vyjadril poľutovanie nad tým, že obvinenia odviedli pozornosť od začiatku sezóny. „Ospravedlňujem sa našim fanúšikom, že sa teraz všetci stretávame s touto situáciou,“ uviedol Silver.
Billups a Rozier obvinenia prostredníctvom svojich právnikov popreli. Prvý menovaný bol jedným z viac ako 30 ľudí obvinených z údajnej účasti na celoštátnom pláne manipulácie s nelegálnymi pokrovými hrami. Jeho sláva pomáhala lákať hráčov na hry s vysokými stávkami, ktoré využívali „high-tech podvádzaciu technológiu“ vrátane miešacích automatov, ktoré dokázali čítať karty, skrytých kamier a balíčkov s čiarovými kódmi.
NBA nenašla nič podozrivé
Rozier bol súčasťou vyšetrovania nelegálneho hazardu, ktoré viedlo k doživotnému zákazu činnosti bývalého hráča Toronta Raptors Jontaya Portera v minulom roku.
NBA v januári uviedla, že nenašla žiadne dôkazy o tom, že by Rozier porušil pravidlá ligy, ale spolupracuje s prebiehajúcim federálnym vyšetrovaním.
Silver priznal, že liga bola upozornená na podozrivú stávkovú aktivitu súvisiacu so spomínaným športovcom. „Potom sme sa touto situáciou zaoberali. A hoci sme mali to aberačné stávkovanie, nič sme nenašli,“ priblížil Silver.
Dychtivá spolupráca
Billups nebol v obžalobe zo športových stávok menovaný, ale opis jedného nemenovaného spolupáchateľa zapojeného do údajného nelegálneho stávkovania na zápas Portlandu zahŕňa hráčsku a trénerskú kariéru, ktorá sa zhoduje s jeho.
Odkedy bolo športové stávkovanie legalizované vo väčšine štátov USA v roku 2018, americké profesionálne ligy dychtivo spolupracujú so stávkovými kanceláriami, aby si získali podiel na multimiliardovom priemysle.
NBA preto nebola jedinou ligou, ktorú správa o obžalobách znervóznila. NFL poslala všetkým 32 tímom memorandum, v ktorom zopakovala, že hráčom je zakázané stávkovať na zápasy ligy a akýkoľvek nelegálny hazard.