Megaškandál v Turecku. Reprezentant priznal stávkovanie, federácia trestá cez tisícku hráčov

Turecká futbalová federácia (TFF) suspendovala 1 024 hráčov v súvislosti s rozširujúcim sa stávkarským škandálom, medzi nimi aj obrancu národného tímu Erena Elmaliho, ktorý pravidelne nastupuje v základnej zostave v klube Galatasaray Istanbul. Referuje o tom web ESPN.
Elmali, ktorý sa k prípadu vyjadril v pondelok večer, bol vyradený z tureckej reprezentácie pred kvalifikačnými zápasmi o postup na majstrovstvá sveta 2026 proti Španielsku a Bulharsku. Na Instagrame priznal, že pred približne piatimi rokmi stávkoval na zápas, ktorý sa netýkal jeho vlastného mužstva. Elmali do Galatasaraya Istanbul prestúpil tento rok.
Spolu s Elmalim je na zozname suspendovaných aj jeho spoluhráč z Galatasaraya Metehan Baltaci. Federácia zároveň oznámila, že tretia a štvrtá liga budú na dva týždne pozastavené, zatiaľ čo zápasy vo dvoch najvyšších súťažiach budú pokračovať.
Turecký futbal zasiahli vyšetrovania rozsiahleho stávkovania rozhodcov a teraz aj hráčov, čo je podľa pravidiel Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) zakázané. Viac ako 150 rozhodcov, vrátane siedmich z najvyššej súťaže a 15 asistentov, je podozrivých zo stávkovania. Medzi podozrivými sú aj prezident klubu Eyupspor a bývalý majiteľ Kasimpasy.
„Našou povinnosťou je povzniesť turecký futbal na jeho správne miesto a očistiť ho od všetkej špiny,“ vyhlásil prezident federácie Ibrahim Haciosmanoglu.
Turecký futbal zažíva v posledných rokoch oživenie. Krajina bude s Talianskom spoluorganizovať majstrovstvá Európy mužov v roku 2032, národný tím sa dostal do štvrťfinále Eura 2024 a Istanbul bol vybraný Európskou futbalovou úniou (UEFA) na usporiadanie viacerých finálových zápasov európskych klubových súťaží.