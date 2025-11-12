Megaškandál v Turecku. Reprezentant priznal stávkovanie, federácia trestá cez tisícku hráčov

Medzi suspendovanými je aj obranca tureckej reprezentácie Eren Elmali, ktorý priznal stávkovanie na zápas pred piatimi rokmi.
Armenia Turkey Euro 2024 Soccer
Eren Elmali (vľavo) bojuje o loptu s Tigranom Barseghjanom v kvalifikačnom zápase o postup na ME 2024 medzi Tureckom a Arménskom. Foto: SITA/AP
Turecká futbalová federácia (TFF) suspendovala 1 024 hráčov v súvislosti s rozširujúcim sa stávkarským škandálom, medzi nimi aj obrancu národného tímu Erena Elmaliho, ktorý pravidelne nastupuje v základnej zostave v klube Galatasaray Istanbul. Referuje o tom web ESPN.

Elmali, ktorý sa k prípadu vyjadril v pondelok večer, bol vyradený z tureckej reprezentácie pred kvalifikačnými zápasmi o postup na majstrovstvá sveta 2026 proti Španielsku a Bulharsku. Na Instagrame priznal, že pred približne piatimi rokmi stávkoval na zápas, ktorý sa netýkal jeho vlastného mužstva. Elmali do Galatasaraya Istanbul prestúpil tento rok.

Spolu s Elmalim je na zozname suspendovaných aj jeho spoluhráč z Galatasaraya Metehan Baltaci. Federácia zároveň oznámila, že tretia a štvrtá liga budú na dva týždne pozastavené, zatiaľ čo zápasy vo dvoch najvyšších súťažiach budú pokračovať.

Turecký futbal zasiahli vyšetrovania rozsiahleho stávkovania rozhodcov a teraz aj hráčov, čo je podľa pravidiel Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) zakázané. Viac ako 150 rozhodcov, vrátane siedmich z najvyššej súťaže a 15 asistentov, je podozrivých zo stávkovania. Medzi podozrivými sú aj prezident klubu Eyupspor a bývalý majiteľ Kasimpasy.

„Našou povinnosťou je povzniesť turecký futbal na jeho správne miesto a očistiť ho od všetkej špiny,“ vyhlásil prezident federácie Ibrahim Haciosmanoglu.

Turecký futbal zažíva v posledných rokoch oživenie. Krajina bude s Talianskom spoluorganizovať majstrovstvá Európy mužov v roku 2032, národný tím sa dostal do štvrťfinále Eura 2024 a Istanbul bol vybraný Európskou futbalovou úniou (UEFA) na usporiadanie viacerých finálových zápasov európskych klubových súťaží.

