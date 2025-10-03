Tuchel vysvetlil absenciu Bellinghama v anglickej reprezentácii. Chýba mu rytmus, prezradil

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel vysvetlil, že vynechanie Judea Bellinghama z nominácie na októbrové zápasy proti výberom Walesu a Lotyšsku spôsobil „nedostatok rytmu“ a nie osobné problémy.
Dvadsaťdvaročný stredopoliar Realu Madrid vynechal septembrové zápasy po operácii ramena a odvtedy zasiahol vo farbách „bieleho baletu“ do štyroch duelov, z toho len v jednom bol v základnej zostave.
„Je to veľmi výnimočný hráč a pre takých platia špeciálne pravidlá. Pre tento zraz sme sa rozhodli pozvať rovnaký tím ako minulý mesiac, vrátane Judea, ktorý si vždy zaslúži byť v reprezentácii,“ povedal Tuchel.
Nemecký kormidelník dodal, že Bellingham je síce späť v A-tíme Realu, no zatiaľ neodohral celý zápas a zatiaľ len raz nastúpil v základnej zostave. „Chcel byť nominovaný, nemali sme s tým problém,“ uviedol tréner.
Na otázku, či existuje nejaký problém medzi ním a hráčmi Judeom Bellinghamom, Philom Fodenom alebo Jackom Grealishom, Tuchel odpovedal: „Nie, žiadny osobný problém neexistuje.“
Tréner tiež zdôraznil, že chce udržať stabilitu tímu a preto pozval rovnakú skupinu hráčov ako predtým. Útočník Bukayo Saka z Arsenalu sa vrátil po zranení, no Cole Palmer, Noni Madueke a Tino Livramento sú stále mimo hry.
Reprezentácia Anglicka zvíťazila vo všetkých piatich dueloch kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta, vrátane triumfov 2:0 nad Andorrou a 5:0 nad Srbskom.