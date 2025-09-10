Haaland žiaril pri nórskom víťazstve, Moldavsko dostalo na severe Európy 11 gólov

Nórsko sa naposledy predstavilo na svetovom šampionáte v roku 1998 vo Francúzsku.
Norway Moldova WCup Soccer
Erling Haaland ťahá Nórsko na MS 2026, do siete Moldavska skóroval päťkrát. Foto: Fredrik Varfjell/NTB via AP
Erling Haaland predviedol hviezdny výkon, keď strelil päť gólov a pomohol Nórsku k drvivému víťazstvu 11:1 nad Moldavskom v utorňajšom zápase európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta vo futbale.

Nórsko si tak udržalo stopercentnú bilanciu v I-skupine a naďalej figuruje na 1. mieste v tabuľke so šesťbodovým náskokom Talianskom. Nórsko sa naposledy predstavilo na svetovom šampionáte v roku 1998 vo Francúzsku.

Hráč anglického Manchestru City Haaland už v prvom polčase zaznamenal hetrik a po prestávke pridal ďalšie dva zásahy. Haalandovi, ktorý zaznamenal aj dve asistencie, sekundoval Thelo Aasgaard zo škótskeho tímu Glasgow Rangers – strelec štyroch gólov.

Haaland skóroval v ostatných ôsmich dueloch Nórska, v ktorých zaznamenal 14 gólov. Zároveň sa stal prvým Európanom od roku 1977, ktorý strelil päť gólov v zápase kvalifikácie o postup na MS. Pred 48 rokmi sa šesťkrát strelecky presadil Rakúšan Hans Krankl v zápase proti Malte.

V ďalších zápasoch kvalifikácie Anglicko deklasovalo v Belehrade domáce Srbsko 5:0. „Hráči hrali vynikajúco, skutočne úžasne. Takáto by mala mať naša latka,“ povedal nemecký kouč Angličanov Thomas Tuchel pre ITV Sport.

Portugalsko si v Budapešti pripísalo ďalšie kvalifikačné víťazstvo. Hostia zvíťazili nad domácimi Maďarmi 3:2, keď rozhodujúci zásah strelil v 86. minúte obranca Joao Cancelo. Do streleckej listiny sa zapísal aj nestarnúci Cristiano Ronaldo, ktorý v úvode druhého polčasu premenil pokutový kop a dosiahol už svoj 141. reprezentačný gól.

„Páčil sa mi prístup a naše sústredenie. Potrebovali sme len kontrolovať hru a dotiahnuť ju tam, kam sme chceli,“ povedal tréner Portugalska Roberto Martínez.

