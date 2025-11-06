Tržby nemeckej zbrojovky Rheinmetall v prvých troch kvartáloch stúpli o pätinu

Pomohlo tomu hlavne zvýšenie tržieb za tanky, muníciu stredného kalibru a objednávky delostrelectva a mínometov pre Ukrajinu a členské štáty NATO.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
Generálny riaditeľ nemeckej spoločnosti Rheinmetall Armin Papperger (vpravo). Foto: SITA/AP
Najväčšia nemecká zbrojovka Rheinmetall vo štvrtok vyhlásila, že silný rast dopytu zo strany nemeckej armády jej v tomto roku pomôže dosiahnuť rekordné zvýšenie tržieb. Objednávky firmy za prvých deväť mesiacov tohto roka vzrástli o 20 percent na 7,5 miliardy eur.

Zbrojovka uviedla, že je na dobrej ceste splniť cieľ 25 až 30-percentného rastu tržieb v tomto roku. Jej divízia zbraní a munície dosiahla v prvých deviatich mesiacoch tohto roka rekordné tržby v objeme približne dvoch miliárd eur. Hlavnými faktormi boli zvýšené tržby za tanky, muníciu stredného kalibru a objednávky delostrelectva a mínometov pre Ukrajinu a členské štáty NATO.

Rheinmetall svoje podnikanie posúva aj do nových oblastí. Skupina v septembri oznámila akvizíciu nemeckého staviteľa vojnových lodí Naval Vessels Lürssen (NVL). Plánuje aj výrobu satelitov.

