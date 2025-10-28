Rheinmetall v Bulharsku vybuduje spoločný podnik na muníciu

Továreň má produkovať 100-tisíc kusov delostreleckých granátov ročne.
Samuel Dargaj
Samuel Dargaj
1 min. čítania
Generálny riaditeľ spoločnosti Rheinmetall Armin Papperger. Foto: SITA/AP
Bulharsko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Bulharsko

Bulharská vláda a nemecký výrobca zbraní Rheinmetall oznámili dohodu o založení spoločného podniku na výstavbu továrne na strelný prach a delostrelecké granáty v centrálnej časti Bulharska. Podľa bulharskej vlády ide o jednu z najväčších investícií do obranného priemyslu krajiny, ktorá prispeje k snahám Európskej únie a NATO posilniť obrannú autonómiu Európy.

Bulharská štátna zbrojárska spoločnosť VMZ a nemecká firma sa dohodli na výstavbe závodu v bulharskom meste Sopot, ktorý bude vyrábať strelný prach, 155-milimetrové delostrelecké granáty a cvičnú muníciu. Obe spoločnosti plánujú investovať do výstavby zariadenia viac ako jednu miliardu eur, pričom továreň by mala byť v prevádzke do 14 mesiacov.

V Bulharsku budeme ročne vyrábať 150-tisíc cvičných projektilov a približne 100-tisíc kusov 155-milimetrovej munície nielen pre Bulharsko ale aj na export,“ uviedol šéf Rheinmetallu Armin Papperger. Továreň by mala vytvoriť približne tisíc pracovných miest.

Viac k osobe: Armin Papperger
Okruhy tém: Obrana Výstavba
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk