Trumpovi vyslanci budú rokovať s Iránom v Ženeve o jadrovom programe

Witkoff a Kushner povedú americkú delegáciu, rozhovory prichádzajú po hrozbách vojenským zásahom.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Iran Nuclear Talks
Rokovania o Iránskom jadrovom programe v Ománe. Foto: SITA/AP
Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda TrumpaSteve Witkoff a jeho zať Jared Kushner sa tento týždeň zúčastnia v Ženeve rokovaní s iránskymi predstaviteľmi o jadrovom programe Teheránu. V nedeľu to potvrdil Biely dom.

Podľa amerického predstaviteľa, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, budú Witkoff a Kushner zastupovať Washington ako hlavní vyjednávači.

Pôjde o veľa

Iránsku delegáciu povedie minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, ktorý sa má stretnúť aj so svojimi partnermi zo Švajčiarska a Ománu a so šéfom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

Teherán a Washington obnovili rokovania 6. februára v ománskom Maskate, niekoľko mesiacov po tom, čo predchádzajúce rozhovory stroskotali po izraelských náletoch na Irán, ktoré vyústili do 12-dňovej vojny. Spojené štáty sa do konfliktu zapojili údermi na iránske jadrové zariadenia.

Aj o Ukrajine

Irán uviedol, že aj ženevské rokovania budú mať nepriamy charakter, podobne ako predchádzajúce stretnutie v Ománe. Rozhovory sa konajú v čase, keď Washington varoval Teherán pred možným vojenským zásahom a vyslal do regiónu lietadlovú loď po krvavom potlačení protivládnych protestov v Iráne.

Po skončení rokovaní s Iránom sa Witkoff a Kushner majú v Ženeve zapojiť aj do rokovaní sprostredkovaných USA medzi Ruskom a Ukrajinou.

