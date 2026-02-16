Trumpovi vyslanci budú rokovať s Iránom v Ženeve o jadrovom programe

Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda TrumpaSteve Witkoff a jeho zať Jared Kushner sa tento týždeň zúčastnia v Ženeve rokovaní s iránskymi predstaviteľmi o jadrovom programe Teheránu. V nedeľu to potvrdil Biely dom.
Podľa amerického predstaviteľa, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, budú Witkoff a Kushner zastupovať Washington ako hlavní vyjednávači.
Pôjde o veľa
Iránsku delegáciu povedie minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, ktorý sa má stretnúť aj so svojimi partnermi zo Švajčiarska a Ománu a so šéfom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).
Trump vysiela na Blízky východ ďalšiu lietadlovú loď, napätie sa stupňuje
Teherán a Washington obnovili rokovania 6. februára v ománskom Maskate, niekoľko mesiacov po tom, čo predchádzajúce rozhovory stroskotali po izraelských náletoch na Irán, ktoré vyústili do 12-dňovej vojny. Spojené štáty sa do konfliktu zapojili údermi na iránske jadrové zariadenia.
Aj o Ukrajine
Irán uviedol, že aj ženevské rokovania budú mať nepriamy charakter, podobne ako predchádzajúce stretnutie v Ománe. Rozhovory sa konajú v čase, keď Washington varoval Teherán pred možným vojenským zásahom a vyslal do regiónu lietadlovú loď po krvavom potlačení protivládnych protestov v Iráne.
Irán je pripravený zriediť vysoko obohatený urán výmenou za zrušenie sankcií
Po skončení rokovaní s Iránom sa Witkoff a Kushner majú v Ženeve zapojiť aj do rokovaní sprostredkovaných USA medzi Ruskom a Ukrajinou.