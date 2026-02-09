Irán je pripravený zriediť vysoko obohatený urán výmenou za zrušenie sankcií

Irán je pripravený zriediť zásoby uránu obohateného na vysokú úroveň, ak Spojené štáty zrušia všetky sankcie voči krajine. V pondelok to po obnovení rokovaní s Washingtonom uviedol šéf iránskej Organizácie pre atómovú energiu Mohammad Eslámí.
Podľa oficiálnej agentúry IRNA reagoval na otázku o možnosti zriedenia uránu obohateného na 60 percent slovami, že takýto krok závisí od úplného zrušenia sankcií. Agentúra nespresnila, či má ísť o všetky sankcie voči Iránu alebo len o tie, ktoré zaviedli Spojené štáty.
Zmiernenie obáv
Zriedenie uránu znamená jeho zmiešanie s iným materiálom tak, aby sa znížila úroveň obohatenia a výsledný produkt neprekročil stanovený limit. Ide o krok, ktorý by mohol zmierniť obavy Západu z možného vojenského využitia jadrového programu.
Teherán však zároveň naznačil, že k rokovaniam pristupuje opatrne. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí upozornil, že napriek návratu k dialógu pretrváva voči Washingtonu nedôvera.
Hlboká nedôvera
„Hľadáme seriózne rokovania, aby sme dosiahli výsledok, za predpokladu, že druhá strana preukáže rovnakú vážnosť a bude pripravená na konštruktívne rozhovory,“ povedal minister na stretnutí s veľvyslancami v Teheráne. „Žiaľ, pre správanie Spojených štátov v posledných rokoch pretrváva hlboká nedôvera,“ dodal.
Vyhlásenia prichádzajú v čase obnovených diplomatických kontaktov medzi Teheránom a Washingtonom, ktoré majú za cieľ znížiť napätie okolo iránskeho jadrového programu a sankcií, ktoré dlhodobo zaťažujú iránsku ekonomiku.