Irán je pripravený zriediť vysoko obohatený urán výmenou za zrušenie sankcií

Teherán však varuje, že voči USA pretrváva „hlboká nedôvera“ aj napriek obnoveným rokovaniam.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Abbas Araghchi
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Foto: SITA/AP
Irán je pripravený zriediť zásoby uránu obohateného na vysokú úroveň, ak Spojené štáty zrušia všetky sankcie voči krajine. V pondelok to po obnovení rokovaní s Washingtonom uviedol šéf iránskej Organizácie pre atómovú energiu Mohammad Eslámí.

Podľa oficiálnej agentúry IRNA reagoval na otázku o možnosti zriedenia uránu obohateného na 60 percent slovami, že takýto krok závisí od úplného zrušenia sankcií. Agentúra nespresnila, či má ísť o všetky sankcie voči Iránu alebo len o tie, ktoré zaviedli Spojené štáty.

Zmiernenie obáv

Zriedenie uránu znamená jeho zmiešanie s iným materiálom tak, aby sa znížila úroveň obohatenia a výsledný produkt neprekročil stanovený limit. Ide o krok, ktorý by mohol zmierniť obavy Západu z možného vojenského využitia jadrového programu.

Teherán však zároveň naznačil, že k rokovaniam pristupuje opatrne. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí upozornil, že napriek návratu k dialógu pretrváva voči Washingtonu nedôvera.

Hlboká nedôvera

„Hľadáme seriózne rokovania, aby sme dosiahli výsledok, za predpokladu, že druhá strana preukáže rovnakú vážnosť a bude pripravená na konštruktívne rozhovory,“ povedal minister na stretnutí s veľvyslancami v Teheráne. „Žiaľ, pre správanie Spojených štátov v posledných rokoch pretrváva hlboká nedôvera,“ dodal.

Vyhlásenia prichádzajú v čase obnovených diplomatických kontaktov medzi Teheránom a Washingtonom, ktoré majú za cieľ znížiť napätie okolo iránskeho jadrového programu a sankcií, ktoré dlhodobo zaťažujú iránsku ekonomiku.

