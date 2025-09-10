Trumpa v reštaurácii vo Washingtone vypískali a nazvali ho „Hitlerom našej doby“ - VIDEO

Na sociálnych sieťach sa šíri video zachytávajúce moment, keď protestujúci začali v utorok v reštaurácii vo Washingtone pískať na amerického prezidenta Donalda Trumpa, kričiac „Slobodu Washingtonu! Slobodu Palestíne! Trump je Hitler našej doby!“
Už 79-ročný republikán sa priblížil k protestujúcim, zastavil sa niekoľko metrov od nich, prikývol a pokojne sa usmial bez toho, aby reagoval slovne. O niekoľko sekúnd neskôr Trump gestikuloval, aby sa priestor vyprázdnil, a povedal: „Poďme, ideme.“
Ochranka prezidenta potom protestujúcich, ktorí mávali palestínskymi vlajkami, odviedla z miesta. V reštaurácii bolo počuť aj piskot a skandovanie „USA! USA!“
Trump zriedka verejne večeria, no jeho tlačová tajomníčka Karoline Leavittová potvrdila, že on a jeho tím si v reštaurácii neďaleko Bieleho domu vychutnali krabie mäso, krevety, šalát, steak a dezert.
People confront Donald Trump at a DC restaurant. He smiles at the camera as they chant “Free DC, free Palestine, Trump is the Hitler of our time.”
Marco Rubio, Pete Hegseth, and JD Vance seen alongside Trump for the dinner. pic.twitter.com/icBKF2j5Uu
— Prem Thakker (@prem_thakker) September 10, 2025
Trumpa sprevádzali viceprezident JD Vance, minister obrany Pete Hegseth, minister zahraničných vecí Marco Rubio, zástupca šéfa štábu Stephen Miller, tlačová tajomníčka Leavittová a ďalší. Na jednom z videí je vidieť, ako Vance podáva ruky hosťom a želá im dobrú chuť.
Pred večerou Trump novinárom povedal, že reštaurácie vo Washingtone sú teraz plné, čo pripísal svojej akcii nasadenia Národnej gardy v hlavnom meste. Reportéri zaznamenali, že Trumpa na druhej strane ulice vítali hlasné ovácie, ale aj piskot.