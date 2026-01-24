Trump zvažuje pomoc NATO pri zvládaní migračnej krízy v USA

Americký prezident Donald Trump zvažuje, či by Severoatlantická aliancia (NATO) nemala Spojeným štátom pomôcť pri zvládaní migračnej krízy. Informuje o tom web TN.cz.
„Možno sem malo prísť NATO. Aktivovať článok 5 a prinútiť NATO, aby sem prišlo a chránilo našu južnú hranicu pred ďalším náporom nelegálnych migrantov, čím by sa uvoľnilo veľké množstvo pohraničných hliadok na iné úlohy,“ zdieľal v piatok oficiálny účet Bieleho domu Trumpov názor, ktorý zverejnil na sieti X.
Ide o článok 5 Severoatlantickej zmluvy, podľa ktorého sa ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým členským krajinám považuje za útok proti všetkým. Každá členská krajina pritom prijme opatrenia, ktoré bude považovať za nevyhnutné, vrátane použitia ozbrojenej sily.
„Článok 5 by sa mal aktivovať v prípade, že členský štát napadne iný štát. Veci sa však vyvíjajú. Článok 5 sa v praxi aktivoval len raz, po útokoch z 11. septembra 2001 v New Yorku. Útoky vtedy organizovala extrémisticka organizácia al-Káida, ktorá nebola priamo napojená na žiadny štát,“ povedal bývaly český veľvyslanec pri NATO Jakub Landovský. Preto je podľa neho teoreticky možné využiť toto ustanovenie v zmysle, ako to navrhuje Trump.
Nemusia to byť len prázdne reči. „Európa môže zareagovať dvoma spôsobmi. Buď povie, že Mexiko na USA neútočí a ide len o migráciu, takže článok 5 sa na to nevzťahuje, alebo pristúpi na dohodu typu „niečo za niečo“ a vyjde Trumpovi v ústrety,“ konštatoval Landovský.
Z toho však podľa neho môže profitovať aj Európa. „Európania môžu povedať: Výborne, to isté sa deje aj u nás, napríklad v Poľsku, kde Bielorusko posiela cez hranicu migrantov z Blízkeho východu. Poďme urobiť spoločnú operáciu NATO v Európe aj v USA, ktorá bude chrániť vonkajšie hranice oboch území,“ uviedol bývaly český veľvyslanec.
Redakcia TN.cz oslovila českú vládu s otázkou, či by vyhovela Trumpovej požiadavke. „Táto diskusia teraz nie je aktuálna.Ak by sa to stalo, budeme to riešiť. Naše spojenecké záväzky by sme splnili, ale článok 5 zďaleka neznamená iba vyslanie vojakov,“ vyhlásil český premiér Andrej Babiš.