Trump vyhlásil, že Hamas zaplatí v pekle, ak v priebehu niekoľkých dní neprijme plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy

Šéf Bieleho domu novinárom povedal, že Hamas má na odpoveď k navrhovanej dohode „tri až štyri dni“.
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že palestínske militantné hnutie Hamas bude čeliť vážnym následkom, ak v priebehu niekoľkých dní neprijme jeho mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s odzbrojením militantov.

„Potrebujeme jeden podpis a ten, kto nepodpíše, za to zaplatí v pekle. Dúfam, že pre svoje dobro podpíšu a vznikne niečo naozaj skvelé,“ povedal v utorok Šéf Bieleho domu. Trump novinárom povedal, že Hamas má na odpoveď k navrhovanej dohode „tri až štyri dni“.

Podľa návrhu má byť vyhlásené prímerie a Hamas musí do 72 hodín prepustiť všetkých rukojemníkov. Militanti sa majú odzbrojiť a Izrael má postupne stiahnuť svoje jednotky z Pásma Gazy, po čom by nasledovala povojnová prechodná vláda na čele s Trumpom.

Dohoda požaduje vylúčenie militantov z budúcich vládnych funkcií, no tým, ktorí prijmú „mierové spolužitie“ , má byť udelená amnestia. Návrh privítali svetové mocnosti vrátane viacerých arabských a moslimských krajín. Hamas sa k nemu zatiaľ oficiálne nevyjadril.

