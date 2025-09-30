Dočká sa Pásmo Gazy mieru? Izrael, Európa i moslimské krajiny podporujú Trumpov plán

Kľúčové moslimské štáty v pondelok vyjadrili podporu plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy, hoci niektorí Palestínčania označili návrh za „frašku“.
Osem arabských alebo moslimských krajín vrátane Egypta, Jordánska, Spojených arabských emirátov, Turecka, Kataru, Saudskej Arábie, Indonézie a Pakistanu v spoločnom vyhlásení uviedlo, že „vítajú úlohu amerického prezidenta a jeho úprimné snahy o ukončenie vojny v Pásme Gazy“ a potvrdili svoju pripravenosť „pozitívne a konštruktívne spolupracovať s USA a zúčastnenými stranami na finalizácii dohody a zabezpečení jej realizácie“.
Experti OSN vyzývajú FIFA a UEFA na suspendovanie Izraela pre obvinenia z genocídy
Európske mocnosti, vrátane Francúzska, Veľkej Británie, Talianska, Nemecka, Španielska a Európskej únie, tiež podporili Trumpov plán a vyzvali Hamas, aby ho akceptoval. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyjadril podporu plánu a varoval Hamas pred ďalším zničením, ak odmietne spolupracovať.
Čo obsahuje Trumpov plán?
- čítajte na druhej strane