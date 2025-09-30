Dočká sa Pásmo Gazy mieru? Izrael, Európa i moslimské krajiny podporujú Trumpov plán

Kľúčové arabské a moslimské krajiny spolu s Európou vyzývajú Hamas na akceptovanie mierového plánu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Italy Gaza Flotilla
Taliansky minister obrany Guido Crosetto v pondelok 29. septembra 2025 počas účasti v programe štátnej televízie RAI „Cinque minuti“ (5 minút) v Ríme. Foto: Roberto Monaldo/LaPresse via AP
Kľúčové moslimské štáty v pondelok vyjadrili podporu plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy, hoci niektorí Palestínčania označili návrh za „frašku“.

Osem arabských alebo moslimských krajín vrátane Egypta, Jordánska, Spojených arabských emirátov, Turecka, Kataru, Saudskej Arábie, Indonézie a Pakistanu v spoločnom vyhlásení uviedlo, že „vítajú úlohu amerického prezidenta a jeho úprimné snahy o ukončenie vojny v Pásme Gazy“ a potvrdili svoju pripravenosť „pozitívne a konštruktívne spolupracovať s USA a zúčastnenými stranami na finalizácii dohody a zabezpečení jej realizácie“.

Európske mocnosti, vrátane Francúzska, Veľkej Británie, Talianska, Nemecka, Španielska a Európskej únie, tiež podporili Trumpov plán a vyzvali Hamas, aby ho akceptoval. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyjadril podporu plánu a varoval Hamas pred ďalším zničením, ak odmietne spolupracovať.

Čo obsahuje Trumpov plán?

