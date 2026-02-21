Trump uvalil dodatočné 10-percentné dovozné clá na všetky krajiny, začnú platiť takmer okamžite

Reagoval tak na piatkové súdne rozhodnutie, podľa ktorého pri uložení rozsiahlych ciel po svojom nástupe do úradu prekročil svoje právomoci.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Prezident USADonald Trump v piatok oznámil, že podpísal globálne clá vo výške desať percent „na všetky krajiny“, len niekoľko hodín po tom, čo Najvyšší súd USA rozhodol, že jeho predchádzajúce dovozné clá sú nezákonné.

„Je pre mňa veľkou cťou, že som práve z Oválnej pracovne podpísal globálne 10‑percentné clo na všetky krajiny, ktoré nadobudne účinnosť takmer okamžite,“ napísal prezident na platforme Truth Social.

Trump tak reagoval na piatkové súdne rozhodnutie, podľa ktorého pri uložení rozsiahlych ciel po svojom nástupe do úradu prekročil svoje právomoci.

Podľa rozsudku americký zákon o mimoriadnych medzinárodných ekonomických právomociach IEEPA „neoprávňuje prezidenta ukladať clá“.  Trump zákon IEEPA využíval ako hlavný nástroj na presadzovanie svojej ekonomickej agendy vrátane obchodného nátlaku na obchodných partnerov aj rivalov.

Americký prezident po vyhlásení verdiktu oznámil, že zavedie nové dodatočné globálne clo použitím alternatívnych mechanizmov.

„Dnešné rozhodnutie Najvyššieho súdu posilnilo a ešte jasnejšie vymedzilo prezidentovu schopnosť regulovať obchod a ukladať clá, namiesto toho, aby ju oslabilo,“ uviedol v reakcii na verdikt.

