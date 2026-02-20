Najvyšší súd zrušil Trumpove clá, obchodní partneri analyzujú, čo bude ďalej

Najvyšší súd USA v piatok pomerom hlasov 6:3 rozhodol, že americký prezident prekročil svoje právomoci pri presadení „smršte“ ciel, ktorými výrazne narušil globálny obchod.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Clá, USA, EU
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Spojené štáty americké Ekonomika Ekonomika z lokality Spojené štáty americké

Európska únia (EÚ) v piatok oznámila, že skúma rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorým zrušil množstvo ciel, ktoré prezidentDonald Trump zaviedol od svojho druhého nástupu do úradu.

Potrebujeme stabilitu a predvídateľnosť

Hovorca európskeho riaditeľstva pre obchod Olof Gill uviedol, že Brusel čaká na vysvetlenie ďalších krokov Washingtonu.

„Sme v úzkom kontakte s americkou administratívou, keďže sa snažíme ujasniť si, aké kroky plánuje podniknúť v reakcii na toto rozhodnutie,“ povedal s tým, že podniky na oboch stranách Atlantiku potrebujú stabilitu a predvídateľnosť.

Londýn si chce udržať privilegované postavenie

Veľká Británia tiež plánuje v spolupráci s USA vyhodnotiť, ako zrušenie Trumpových ciel ovplyvní ich vzájomnú obchodnú dohodu.

„Budeme spolupracovať s americkou administratívou, aby sme pochopili, ako toto rozhodnutie ovplyvní clá pre Veľkú Britániu a zvyšok sveta,“ uviedol hovorca britskej vlády. Londýn podľa neho očakáva, že jeho „privilegované postavenie“ v obchode s USA zostane zachované.

Prekročenie právomocí

Najvyšší súd USA v piatok pomerom hlasov 6:3 rozhodol, že americký prezident prekročil svoje právomoci pri presadení „smršte“ ciel, ktorými výrazne narušil globálny obchod.

Podľa rozsudku americký zákon o mimoriadnych medzinárodných ekonomických právomociach IEEPA „neoprávňuje prezidenta ukladať clá“.  Trump zákon IEEPA využíval ako hlavný nástroj na presadzovanie svojej ekonomickej agendy vrátane obchodného nátlaku na obchodných partnerov aj rivalov.

Súd v rozsudku zdôraznil, že ak by Kongres chcel prezidentovi v tomto zákone udeliť „mimoriadnu právomoc ukladať clá“, urobil by to výslovne, ako v iných colných predpisoch.

Verdikt nemá vplyv na sektorové clá, ktoré Trump zaviedol osobitne, napríklad na oceľ, hliník či množstvo ďalších tovarov.

Viac k osobe: Donald Trump
Firmy a inštitúcie: EU Európska únia
Okruhy tém: americké clá Americký najvyšší súd Americký prezident Trumpova administratíva Trumpove clá
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk