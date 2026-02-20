Najvyšší súd zrušil Trumpove clá, obchodní partneri analyzujú, čo bude ďalej

Európska únia (EÚ) v piatok oznámila, že skúma rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorým zrušil množstvo ciel, ktoré prezidentDonald Trump zaviedol od svojho druhého nástupu do úradu.
Potrebujeme stabilitu a predvídateľnosť
Hovorca európskeho riaditeľstva pre obchod Olof Gill uviedol, že Brusel čaká na vysvetlenie ďalších krokov Washingtonu.
„Sme v úzkom kontakte s americkou administratívou, keďže sa snažíme ujasniť si, aké kroky plánuje podniknúť v reakcii na toto rozhodnutie,“ povedal s tým, že podniky na oboch stranách Atlantiku potrebujú stabilitu a predvídateľnosť.
Veľká Británia tiež plánuje v spolupráci s USA vyhodnotiť, ako zrušenie Trumpových ciel ovplyvní ich vzájomnú obchodnú dohodu.
„Budeme spolupracovať s americkou administratívou, aby sme pochopili, ako toto rozhodnutie ovplyvní clá pre Veľkú Britániu a zvyšok sveta,“ uviedol hovorca britskej vlády. Londýn podľa neho očakáva, že jeho „privilegované postavenie“ v obchode s USA zostane zachované.
Prekročenie právomocí
Najvyšší súd USA v piatok pomerom hlasov 6:3 rozhodol, že americký prezident prekročil svoje právomoci pri presadení „smršte“ ciel, ktorými výrazne narušil globálny obchod.
Podľa rozsudku americký zákon o mimoriadnych medzinárodných ekonomických právomociach IEEPA „neoprávňuje prezidenta ukladať clá“. Trump zákon IEEPA využíval ako hlavný nástroj na presadzovanie svojej ekonomickej agendy vrátane obchodného nátlaku na obchodných partnerov aj rivalov.
Súd v rozsudku zdôraznil, že ak by Kongres chcel prezidentovi v tomto zákone udeliť „mimoriadnu právomoc ukladať clá“, urobil by to výslovne, ako v iných colných predpisoch.
Verdikt nemá vplyv na sektorové clá, ktoré Trump zaviedol osobitne, napríklad na oceľ, hliník či množstvo ďalších tovarov.