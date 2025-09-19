Telefonát Trumpa so Si Ťin-pchingom vraj priniesol pokrok v kľúčových otázkach

Americky prezident Donald Trump oznámil, že piatkový telefonát s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom priniesol pokrok v kľúčových otázkach vrátane predaja populárnej aplikácie TikTok. Títo lídri spolu telefonovali po druhý raz od Trumpovho návratu do Bieleho domu. Dohodu zatiaľ neuzavreli, Trump však telefonát označil za „veľmi produktívny“.
„Dosiahli sme pokrok v mnohých dôležitých otázkach, vrátane obchodu, fentanylu, potreby ukončiť vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou a schválenia dohody o TikToku,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
„K otázke TikToku Si Ťin-pching uviedol, že postoj Číny je jasný: Vláda rešpektuje vôľu podnikov a víta, keď firmy rokujú podľa trhových pravidiel a hľadajú riešenia, ktoré vyvažujú záujmy a sú v súlade s čínskymi zákonmi,“ uviedla čínska štátna televízia CCTV. Rozhovor označila za „úprimný a hĺbkový“.
Trump po dlhom zdráhaní označil Rusko za agresora
Trump ešte pred telefonátom povedal novinárom, že dúfa v uzavretie dohody, ktorá dostane TikTok z čínskych rúk. Táto mimoriadne populárna sociálna sieť sa stala aj nástrojom, ktorý sám republikánsky líder využíva na získavanie podpory.
Trump oznámil, že sa stretne so Si Ťin-pchingom počas samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce v Južnej Kórei, ktorý sa začne koncom budúceho mesiaca, a že na budúci rok plánuje navštíviť Čínu. Šéf Bieleho domu dodal, že čínsky líder navštívi USA v zatiaľ neurčenom termíne a že obaja lídri si opäť zatelefonujú.