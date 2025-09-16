Trump po dlhom zdráhaní označil Rusko za agresora

Americký prezident Donald Trump označil Rusko za agresora vo vojne proti Ukrajine po tom, ako sa celé mesiace od nástupu do úradu zdráhal takéto označenie použiť. Všíma si to portál Politico, ktorý konštatuje, že šéf Bieleho domu tak demonštroval sprísnenie svojho postoja voči Moskve.
V súvislosti so stratami ukrajinských a ruských vojakov Trump v nedeľu novinárom povedal: „Tento týždeň zomrelo 8-tisíc vojakov z oboch krajín. Trochu viac z Ruska, ale keď ste agresorom, stratíte viac.“
Zelenskyj: Trump má dosť sily na to, aby sa ho Putin bál
Trump predtým odmietal odsúdiť Moskvu za inváziu, pričom jeho administratíva sa vo februári postavila na stranu Ruska a Severnej Kórey a v OSN odmietla návrh podpory územnej celistvosti Ukrajiny a odsúdenia Ruska.
Trumpov postoj voči Kremľu sa zmenil počas leta. Jeho administratíva vyvíja čoraz väčší tlak na Vladimira Putina, ale ruský vodca sa bráni Trumpovým snahám o priame mierové rozhovory s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, dodáva Politico.