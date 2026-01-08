Trump schválil pokračovanie príprav nadstraníckeho návrhu sankcií voči Rusku

Americký prezident Donald Trump dal zelenú pokračovaniu príprav nadstraníckeho návrhu sankcií voči Rusku. V americkom Senáte by sa o ňom mohlo hlasovať už na budúci týždeň. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, uviedol to republikánsky člen Senátu Lindsey Graham.
Ak by návrh prešiel, zaviedol by sekundárne sankcie voči krajinám ako Čína, Brazília a India, ktoré nakupujú ruskú ropu a plyn. Cieľom je obmedziť jeden z hlavných zdrojov financovania ruskej vojny proti Ukrajine.
Návrh zákona, ktorý spolu s Grahamom pripravil aj demokratický senátor Richard Blumenthal, sa napriek širokej nadstraníckej podpore už mesiace nehýbe z miesta. Biely dom sa k veci oficiálne nevyjadril a konečný termín hlasovania v Senáte zatiaľ nie je potvrdený. Graham povedal, že vedenie Senátu na návrhu úzko spolupracuje s Trumpovou administratívou, napriek tomu, že podobné snahy v minulosti neboli úspešné. Senátor, jeden z najvýraznejších podporovateľov Ukrajiny v Kongrese, sa celé mesiace snažil presadiť hlasovanie o návrhu zákona, ktorý má podľa neho „drvivú nadstranícku podporu“.
Napriek jeho snahám Trump údajne vyvíjal tlak na senátorov, aby zmiernili sankcie v snahe dohodnúť prímerie s Kremľom. Návrh sa nakoniec pred Senátom na hlasovanie nedostal.
Po mesiacoch neúspešných rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine Trump uvalil sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Je to prvý prípad, keď Trump od nástupu do úradu vlani v januári zaviedol sankcie voči Rusku.