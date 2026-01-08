Trump chce „armádu snov“, vojenský rozpočet sa rozhodol zvýšiť na astronomickú sumu

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že chce v budúcom roku zvýšiť obranný rozpočet Spojených štátov o polovicu na astronomických 1,5 bilióna dolárov, aby sa vysporiadal s „ťažkými a nebezpečnými časmi“.
Pre dobro krajiny
„Rozhodol som sa, že pre dobro našej krajiny, najmä v týchto veľmi ťažkých a nebezpečných časoch, by náš vojenský rozpočet na rok 2027 nemal byť bilión dolárov, ale skôr 1,5 bilióna dolárov,“ napísal Trump na platforme Truth Social.
„To nám umožní vybudovať ‚armádu snov‘, na ktorú máme už dlho nárok, a čo je dôležitejšie, ktorá nás udrží v BEZPEČÍ a ISTOTE bez ohľadu na nepriateľa,“ povedal prezident.
Najväčšie výdavky na armádu na svete
Trump uviedol, že zvýšenie je možné vďaka príjmom z rozsiahlych ciel, ktoré zaviedol od svojho návratu do úradu začiatkom minulého roka.
Spojené štáty majú už teraz zďaleka najväčšie výdavky na armádu na svete a zvýšenie na 1,5 bilióna dolárov by posunulo finančné výdavky Washingtonu na ozbrojené sily ešte ďalej pred jeho rivalov Čínu a Rusko.
Trumpovo oznámenie o zvýšení vojenského rozpočtu USA prichádza po tom, čo sa spojenci v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) v minulom roku zaviazali zvýšiť svoje výdavky na obranu na päť percent HDP do roku 2035 v reakcii na tlak amerického prezidenta.