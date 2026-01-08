Trump chce „armádu snov“, vojenský rozpočet sa rozhodol zvýšiť na astronomickú sumu

Trump uviedol, že zvýšenie je možné vďaka príjmom z rozsiahlych ciel, ktoré zaviedol od svojho návratu do úradu začiatkom minulého roka.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Trump Scotland
Americký prezident Donald Trump po dosiahnutí obchodnej dohody s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou na golfovom ihrisku Trump Turnberry v Turnberry v Škótsku v nedeľu 27. júla 2025. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Iné správy Iné správy z lokality Spojené štáty americké

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že chce v budúcom roku zvýšiť obranný rozpočet Spojených štátov o polovicu na astronomických 1,5 bilióna dolárov, aby sa vysporiadal s „ťažkými a nebezpečnými časmi“.

Pre dobro krajiny

„Rozhodol som sa, že pre dobro našej krajiny, najmä v týchto veľmi ťažkých a nebezpečných časoch, by náš vojenský rozpočet na rok 2027 nemal byť bilión dolárov, ale skôr 1,5 bilióna dolárov,“ napísal Trump na platforme Truth Social.

„To nám umožní vybudovať ‚armádu snov‘, na ktorú máme už dlho nárok, a čo je dôležitejšie, ktorá nás udrží v BEZPEČÍ a ISTOTE bez ohľadu na nepriateľa,“ povedal prezident.

Najväčšie výdavky na armádu na svete

Trump uviedol, že zvýšenie je možné vďaka príjmom z rozsiahlych ciel, ktoré zaviedol od svojho návratu do úradu začiatkom minulého roka.

Spojené štáty majú už teraz zďaleka najväčšie výdavky na armádu na svete a zvýšenie na 1,5 bilióna dolárov by posunulo finančné výdavky Washingtonu na ozbrojené sily ešte ďalej pred jeho rivalov Čínu a Rusko.

Trumpovo oznámenie o zvýšení vojenského rozpočtu USA prichádza po tom, čo sa spojenci v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) v minulom roku zaviazali zvýšiť svoje výdavky na obranu na päť percent HDP do roku 2035 v reakcii na tlak amerického prezidenta.

Viac k osobe: Donald Trump
Okruhy tém: Americká armáda Americká vláda Rozpočet
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk