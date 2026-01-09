Trump naznačil, že sa budúci týždeň stretne s venezuelskou opozičnou líderkou Machadovou

Americký prezident Donald Trump povedal, že venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová bude budúci týždeň vo Washingtone a naznačil, že sa s nositeľkou Nobelovej ceny za mier plánuje stretnúť.
„Viem, že príde niekedy budúci týždeň a teším sa, že ju pozdravím,“ povedal vo štvrtok pre televíziu Fox News šéf Bieleho domu.
Išlo by o prvé stretnutie amerického prezidenta s Machadovou.
Trump minulý týždeň povedal, že podľa neho nemá opozičná líderka vo Venezuele dosť podpory ani autority na to, aby krajinu viedla. Zároveň naznačil, že Spojené štáty by mohli Venezuelu kontrolovať celé roky. Povedal, že juhoamerická krajina, ktorú momentálne vedie dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová, nie je v stave usporiadať nové voľby.
Opozičná líderka plánuje čo najskorší návrat: Z Venezuely spravím energetické centrum Ameriky
„Musíme tú krajinu znovu postaviť na nohy. Oni by voľby nezvládli. Momentálne ani nemajú predstavu, ako voľby usporiadať,“ povedal.
Machadová navrhla, že by sa o Nobelovu cenu podelila s Trumpom, ktorý opakovane tvrdil, že si toto ocenenie zaslúži. Americký líder vo štvrtok povedal, že pre Nórsko je „veľkou hanbou“, že nezískal cenu, aj keď o nej rozhoduje Nórsky Nobelov výbor. Naznačil, že Machadová by mu pri stretnutí mohla odovzdať svoju Nobelovu cenu.
„Chápem, že to chce urobiť. Bola by to veľká pocta,“ povedal Trump.