Trump sa postaví pred súd, je to výnimočná udalosť v dejinách USA

V utorok sa v budove súdu na Manhattane odohrá výnimočná udalosť v dejinách USA. Bývalý prezident Donald Trump, ktorý čelí viacerým vyšetrovaniam súvisiacim s voľbami, sa vzdá, aby čelil obvineniam z trestných činov súvisiacich s platbami za mlčanie v roku 2016.

Sprevádzať ho bude tajná služba

Zatknutie a obvinenie bude pravdepodobne relatívne krátke, hoci sotva rutinné, konštatuje agentúra AP. Trumpovi by mali vziať odtlačky prstov, dozvie sa presné obvinenia a podľa očakávania poprie vinu.

Sedemdesiatšesťročný Trump, ktorý má za sebou dva impeachmenty v Snemovni reprezentantov, no Senát ho nikdy neodsúdil, sa stane prvým bývalým prezidentom, ktorý bude čeliť obvineniu z trestného činu.

Štyridsiateho piateho najvyššieho veliteľa krajiny bude z Trump Tower do budovy súdu sprevádzať tajná služba.

Protesty priaznivcov

Newyorská polícia sa pripravuje na protesty Trumpových priaznivcov, ktorí sú rovnako ako bývalý prezident presvedčení, že obvinenie zo strany newyorskej veľkej poroty – a ďalšie tri vyšetrovania – sú politicky motivované a majú oslabiť jeho snahu o návrat do Bieleho domu po budúcoročných voľbách.

Trump, ktorý je bývalou hviezdou televíznej reality šou, sa snaží tento naratív využiť vo svoj politický prospech a od obvinenia už vyzbieral od podporovateľov milióny dolárov na základe tvrdení o tom, že jeho stíhanie je „hon na čarodejnice“.

Zároveň tiež zaútočil na manhattanského okresného prokurátora, vyzval svojich priaznivcov, aby protestovali, a bez dôkazov tvrdil, že sudca, ktorý na prípad dozerá, ho „nenávidí“, čo poprel dokonca aj Trumpov vlastný právnik.

Bodka za novou realitou

Bývalý šéf Bieleho domu by sa mal ešte v utorok večer vrátiť do svojho floridského sídla Mar-a-Lago, kde plánuje usporiadať zhromaždenie, ktoré bude bodkou za jeho novou realitou – podriadiť sa požiadavkám amerického súdneho systému a zároveň na oslavných podujatiach kampane vytvárať auru vzdoru a prezentovať sa ako obeť, konštatuje AP.

Ani odsúdenie by pritom Trumpovi nezabránilo v kandidatúre či víťazstve v prezidentských voľbách v roku 2024.

Očakáva sa, že v súdnej sieni na Manhattane prokurátori pod vedením newyorského okresného prokurátora Alvina Bragga odpečatia obžalobu, ktorú minulý týždeň vydala veľká porota. Vtedy sa Trump a jeho obhajcovia prvý raz oboznámia s presnými obvineniami proti nemu.

Falšovanie obchodných záznamov

Obžaloba obsahuje viacero obvinení z falšovania obchodných záznamov vrátane najmenej jedného trestného činu, uviedli minulý týždeň pre agentúru Associated Press (AP) dvaja ľudia oboznámení s touto záležitosťou.

Po vznesení obvinenia by mali úrady Trumpa prepustiť, pretože obvinenia proti nemu si nevyžadujú stanovenie kaucie.

Vyšetrovanie sa týka šesťciferných platieb pornoherečke Stormy Daniels a bývalej modelke Playboya Karen McDougal. Obe tvrdia, že mali sexuálne kontakty so ženatým Trumpom roky predtým, ako sa dostal do politiky. Trump popiera, že by mal s niektorou zo žien sexuálne styky a tiež odmieta akékoľvek pochybenie týkajúce sa platieb.

Bezpečné súdne konanie

Obžaloba sa bude odohrávať na pozadí prísnych bezpečnostných opatrení v New Yorku, viac ako dva roky po tom, čo Trumpovi priaznivci vtrhli do amerického Kapitolu v rámci neúspešnej snahy zastaviť potvrdenie volebného víťazstva prezidenta Joea Bidena.

I keď polícia uviedla, že nemá žiadne informácie, ktoré by naznačovali, že by mohlo dôjsť k násilnostiam, je pre prípadné narušenie poriadku v stave vysokej pohotovosti.

Aj keď prokurátori bežne zdôrazňujú, že nikto nie je nad zákonom, vznesenie obvinenia voči bývalému prezidentovi prináša logistické komplikácie, pripomína AP.

Schopnosť New Yorku zorganizovať bezpečné a nedramatické súdne konanie v prípade, ktorý sa týka polarizujúceho exprezidenta, by preto mohla byť dôležitým testom, keďže prokurátori v Atlante a Washingtone vedú ďalšie vyšetrovania Trumpa, ktoré by tiež mohli vyústiť do obvinení.

Nesprávne zaobchádzanie

Tieto sa týkajú jeho snáh o zrušenie výsledkov volieb v roku 2020, ako aj možného nesprávneho zaobchádzania s utajovanými dokumentmi v Mar-a-Lagu.

Poprední republikáni, vrátane niektorých Trumpových potenciálnych súperov v budúcoročných prezidentských primárkach, prípad proti nemu odsúdili a opakujú naratív bývalého prezidenta o politickom procese. Podľa prokurátorov však prípad proti Trumpovi s politikou nemá nič spoločné.