Trumpa obvinia pre platbu pornoherečke za mlčanie o afére

Bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa obvinia v súvislosti s tým, že pred prezidentskými voľbami v roku 2016 zaplatil pornoherečke Stormy Daniels za mlčanie o ich údajnej afére. Veľká porota na Manhattane vo štvrtok hlasovala za jeho obvinenie. Podrobnosti však zatiaľ nie sú verejne známe.

Trump, ktorý previnenie popiera, je prvý prezident, ktorý čelí obvineniu z trestného činu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Kancelária manhattanského okresného prokurátora Alvina Bragga, ktorý vedie vyšetrovanie, potvrdila, že kontaktovala Trumpovho právnika, aby „koordinoval jeho vydanie sa“ na základe bližšie nešpecifikovaných obvinení.

Trump skritizoval prokurátora

Sedemdesiatšesťročný exprezident, ktorý žije na Floride, by podľa dvoch zdrojov vysielateľa CBS News mal v pondelok priletieť do New Yorku a v utorok by sa mal postaviť pred súd. Tam mu počas pojednávania, ktoré by malo trvať 10 až 15 minút, prečítajú obvinenia.

Trump vo vyhlásení skritizoval manhattanského prokurátora, ktorý je podľa neho „hanbou“ a robí „špinavú prácu“ prezidenta Joea Bidena. „Demokrati klamali, podvádzali a kradli vo svojej posadnutosti snahou ‚dostať Trumpa‘, ale teraz urobili nemysliteľné – obvinili úplne nevinného človeka v akte očividného zasahovania do volieb,“ povedal.

Bývalý prezident opakovane kritizuje vyšetrovanie v New Yorku ako politický lov na čarodejnice, ktorý vedú jeho oponenti. Bragg, ktorý je registrovaný demokrat, skôr počas tohto mesiaca vyhlásil, že „prípady v našej jurisdikcii hodnotíme na základe faktov, zákonov a dôkazov“.

Cohen zaplatil Daniels 130-tisíc dolárov

V roku 2016 pornoherečka Stormy Daniels kontaktovala médiá a ponúkla im jej svedectvo o cudzoložnom pomere s Trumpom v roku 2006, v ktorom sa oženil s jeho súčasnou manželkou Melaniou.

Trumpov tím to zistil a jeho právnik Michael Cohen zaplatil Daniels 130-tisíc dolárov, aby mlčala. To nie je protizákonné, pripomína BBC. Keď však Trump uhradil náklady svojmu právnikovi, záznam o platbe uvádza, že to bolo za právne poplatky.

Prokurátori tvrdia, že to znamená, že Trump falšoval obchodné záznamy, čo je v New Yorku trestný čin. Tiež by mohli tvrdiť, že to porušuje volebný zákon, pretože jeho pokus skryť svoje platby pani Danielsovej bol motivovaný tým, že nechcel, aby voliči vedeli, že s ňou mal aféru.

Prípad by mohol ovplyvniť prezidentské voľby

Nie je to však jednoznačný prípad, čo uznávajú aj advokáti za prokuratúru. Existuje len malý precedens pre takéto stíhanie a minulé pokusy obviniť politikov z prekročenia hranice medzi financovaním kampane a osobnými výdavkami sa skončili neúspechom.

Prípad by mohol ovplyvniť prezidentské voľby, v ktorých sa Trump znova snaží za Republikánsku stranu dostať do Bieleho domu. BBC poukazuje na to, že v zákonoch USA však nie je nič, čo by bránilo kandidátovi, ktorého uznajú vinným z trestného činu, v prezidentskej kampani a vo funkcii prezidenta, a to dokonca aj vo väzení. Trump má pritom podporu popredných republikánov v Kongrese.

Trumpova kampaň rozoslala vo štvrtok večer e-maily na získanie finančných prostriedkov s odvolaním sa na obžalobu.