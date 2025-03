Trump sa naštval na Putina. Na ruského vodcu môžu doplatiť Slovensko či Maďarsko

Americký prezident Donald Trump sa naštval na ruského vodcu Putina a hrozí svetu obrovskými clami. Napríklad Čínu by mohli zasiahnuť clá dohromady vyššie ako 80 %. Ako uviedol hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, za Putina by vážne pykali aj napríklad Slovensko či Maďarsko.

Trump v nedeľu povedal, že je „veľmi nahnevaný, rozhorčený“ z Putina. Dôvodom je to, že Putin spochybňuje budúcnosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako lídra krajiny. Trump povedal, že zavedie „sekundárne clá na všetku ropu prichádzajúcu z Ruska“ … „ak Rusko a ja nedokážeme uzavrieť dohodu o zastavení krviprelievania na Ukrajine a ak si budem myslieť, že to bola chyba Ruska“.

Ťarcha na pleciach Slovenska a Maďarska

„Šéfovi Bieleho domu prekáža, že sa nedarí docieliť pokoj zbraní na Ukrajine. Pohrozil v tej súvislosti druhotnými clami až vo výške 50 percent na ruskú ropu,“ poznamenal Kovanda a túto hrozbu ďalej rozmenil na drobné: „Trumpova hrozba druhotnými clami by v EÚ mala znepokojovať hlavne Slovensko a Maďarsko. Druhotné clá totiž znamenajú, že by USA uvaľovali nové clo až vo výške 50 percent na všetok dovoz z tých krajín, ktoré odoberajú ruskú ropu. To je v EÚ práve Slovensko a Maďarsko, ktoré sa doteraz neodstrihli od ruských potrubných dodávok ropovodom Družba, ani to v najbližšom čase neplánujú.“

Kovanda upozorňuje, že clo na dovoz zo Slovenska znamená, že napríklad na Slovensku vyrobené osobné autá nemeckých značiek by v USA čelili obrovskej colnej sadzbe až 77,5 percenta. „Sadzba 2,5 percenta je totiž platná teraz, od apríla to má byť 27,5 percenta a k tomu by sa teda pripočítalo ďalších práve až 50 percent.“

Úder pre Čínu

Trumpove druhotné clá na ruskú ropu by predstavovali tvrdý úder aj pre Čínu. „Tá má zhruba pätinu svojej dovážanej ropy z Ruska. Ak by teda Trump uvalil až 50-percentné clo na všetok vývoz z Číny, celková priemerná efektívna colná sadzba uplatnená na vývoz z Číny do USA by predstavovala už nejakých 81 percent.“

Čína by tak podľa Kovandu pykala za neochotu Ruska pristúpiť k pokoju zbraní na Ukrajine. „Pritom keď Trump minulý týždeň pohrozil druhotnými clami na venezuelskú ropu, Peking svoje nákupy venezuelskej ropy okamžite pozastavil,“ poukázal na zaujímavý krok Číny ekonóm Kovanda.