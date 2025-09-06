Trump premenoval Pentagón na ministerstvo vojny. Nový názov vysiela svetu „správu o víťazstve“

Americký prezident Donald Trump podpísal nariadenie, ktorým premenoval ministerstvo obrany na ministerstvo vojny. Uviedol, že nový názov vysiela svetu „správu o víťazstve“.
Po boku ministra obrany Petea Hegsetha počas ceremónie v Bielom dome Trump povedal, že súčasný názov, ktorý platí viac ako 70 rokov, je príliš „wokey“. „Myslím si, že to vysiela správu o víťazstve. Je to oveľa vhodnejší názov vzhľadom na to, kde sa svet práve nachádza,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni.
Názov odkazuje na historické Ministerstvo vojny, ktoré existovalo viac ako 150 rokov od roku 1789 do roku 1947.
Obnovenie bojového ducha
Trump však nemôže formálne zmeniť názov Pentagónu bez súhlasu Kongresu, no jeho nariadenie povoľuje používanie nového označenia ako „druhého názvu“. Pete Hegseth zmenu rýchlo podporil a zverejnil video s novou tabuľkou „Minister vojny“ na svojej kancelárii v Pentagóne.
Podľa súčasného amerického prezidenta nejde len o premenovanie, ale o „obnovenie bojového ducha s dôrazom na „maximálnu smrteľnosť, nie miernu zákonnosť“ a „násilný efekt, nie politickú korektnosť“.
Trump zároveň pripísal vojenské neúspechy USA po druhej svetovej vojne práve zmene názvu na Ministerstvo obrany v roku 1949. „Mohli sme vyhrať každú vojnu, ale rozhodli sme sa byť veľmi politicky korektní alebo wokey,“ povedal Trump pri podpise svojho 200. výkonného nariadenia v druhom funkčnom období
Kritickí demokrati
Trump napríklad nariadil vojenské posilnenie v Karibiku proti drogovým kartelom vedeným venezuelským lídrom Nicolásom Maduróm a v júni prikázal útok na iránske jadrové zariadenia. V USA nasadil Národnú gardu vo Washingtone a Los Angeles v rámci boja proti kriminalite a nelegálnej migrácii.
Kritici, najmä demokrati, označili zmenu názvu za politický trik s vysokými nákladmi, ktoré sa odhadujú na miliardu dolárov kvôli potrebe premenovať agentúry, zmeniť emblémy, e-mailové adresy a uniformy. Pentagón zatiaľ neuviedol presné náklady, ale očakáva sa, že odhad sa upresní neskôr.
Trump dlhodobo kritizoval názov ministerstvo obrany ako príliš „defenzívny“ a oslabujúci imidž USA. Hegseth zároveň kritizoval predchádzajúce administratívy za „woke“ politiky, vrátane snáh o vylúčenie transgender vojakov a zmenu názvov vojenských základní. Historicky bolo ministerstvo vojny založené v auguste 1789 na správu armády a námorníctva, pričom námorníctvo sa o desať rokov neskôr oddelilo.