Trump povedal, že koncom tohto roka sa vo Washingtone stretne so Si Ťin-pchingom

Americký prezident Donald Trump povedal, že koncom tohto roka sa vo Washingtone stretne so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom, keďže dve najväčšie ekonomiky sveta sa snažia obnoviť vzťahy napäté obchodnou vojnou. Očakáva sa, že Trump v apríli príde do Číny a až potom by mal Si Ťin-pching prísť na návštevu do USA. Lídri oboch krajín mali v stredu dlhý rozhovor o obchode, Taiwane, vojne na Ukrajine a situácii v Iráne.
„Áno, do Bieleho domu príde niekedy koncom roka. Ide o dve najmocnejšie krajiny sveta …. my máme s nimi veľmi dobré vzťahy,“ povedal Trump v rozhovore pre americkú televíziu NBC News.
Washington obvinil Čínu z tajných skúšok jadrových zbraní. Uviedol aj presný dátum
Si Ťin-pching a Trump dosiahli koncom októbra minulého roka predbežné prímerie v obchodnej vojne, keď sa dohodli na pozastavení opatrení vrátane vysokých odvetných ciel. Napriek snahám Washingtonu znížiť závislosť od čínskej výroby zostávajú USA a Čína ekonomicky úzko prepojené.
Čínsky prezident, ktorý naposledy navštívil Spojené štáty v roku 2023, varoval Trumpa, aby pri predaji zbraní Taiwanu postupoval „opatrne“. Čína ostrov považuje za súčasť svojho územia.
„Ak budeme problémy riešiť postupne a priebežne budovať vzájomnú dôveru, môžeme nájsť správny spôsob, ako spolu naše krajiny dokážu vychádzať,“ vyhlásil čínsky líder.