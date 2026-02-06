Washington obvinil Čínu z tajných skúšok jadrových zbraní. Uviedol aj presný dátum

Spojené štáty v piatok obvinili Čínu z tajného testovania jadrových zbraní, čo podľa Washingtonu porušuje medzinárodný zákaz jadrových skúšok.
„Môžem potvrdiť, že vláda USA vie o tom, že Čína uskutočnila skúšobné jadrové výbuchy vrátane príprav na skúšky so silou stoviek ton,“ povedal na Konferencii OSN o odzbrojení v Ženeve námestník amerického ministra zahraničných vecí pre kontrolu zbrojenia Thomas DiNanno. Dodal, že jeden takýto test sa mal uskutočniť 22. júna 2020.
Peking neplánuje účasť na rokovaniach o novej jadrovej dohode. Aktivisti varujú pred rozširovaním čínskeho jadrového arzenálu
PrezidentDonald Trump už koncom minulého roka naznačil podobné obvinenia, no bez detailov. V októbri uviedol, že USA začnú testovať jadrové zbrane v rovnakej miere ako Rusko a Čína.
DiNanno v piatok vyhlásil, že čínska armáda sa snažila testy maskovať „zahmlievaním jadrových explózií, pretože si uvedomovala, že tieto testy porušujú záväzky o zákaze skúšok“. Svoje obvinenia predniesol pri predstavení nového amerického návrhu na trojstranné rokovania s Ruskom a Čínou o nových limitoch jadrových zbraní po vypršaní zmluvy New START, poslednej jadrovej dohody medzi Washingtonom a Moskvou.
Čína už skôr tento týždeň odmietla účasť na rokovaniach v tejto fáze.