Macron priletel do Číny rokovať o Ukrajine a obchode

Čína pravidelne vyzýva na mierové rokovania a na rešpektovanie územnej celistvosti všetkých štátov, avšak nikdy neodsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: Julien de Rosa, Pool Photo via AP
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu priletel do Číny, kde sa očakáva, že bude vyvíjať tlak na svojho čínskeho náprotivka Si Ťin-pchinga, aby pomohol sprostredkovať prímerie na Ukrajine.

„Spoliehame sa na Čínu, ktorá je rovnako ako my stálym členom Bezpečnostnej rady, aby vyvinula tlak na Vladimira Putina, aby konečne súhlasil s prímerím,“ povedal francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot.

Čína pravidelne vyzýva na mierové rokovania a na rešpektovanie územnej celistvosti všetkých štátov, avšak nikdy neodsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu. Západ obviňuje Peking, že dodáva Rusku komponenty, ktoré Moskva využíva v zbrojárskom priemysle.

Macron má v Číne rokovať aj o obchode, keďže Európska únia má voči tejto ázijskej veľmoci obrovský obchodný deficit vo výške 357 miliárd dolárov (približne 307 miliárd eur).

„Je potrebné, aby Čína viac spotrebúvala a menej vyvážala… a aby Európania menej šetrili a viac vyrábali,“ uviedol Macronov poradca.

