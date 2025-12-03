Macron priletel do Číny rokovať o Ukrajine a obchode

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu priletel do Číny, kde sa očakáva, že bude vyvíjať tlak na svojho čínskeho náprotivka Si Ťin-pchinga, aby pomohol sprostredkovať prímerie na Ukrajine.
„Spoliehame sa na Čínu, ktorá je rovnako ako my stálym členom Bezpečnostnej rady, aby vyvinula tlak na Vladimira Putina, aby konečne súhlasil s prímerím,“ povedal francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot.
Čína pravidelne vyzýva na mierové rokovania a na rešpektovanie územnej celistvosti všetkých štátov, avšak nikdy neodsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu. Západ obviňuje Peking, že dodáva Rusku komponenty, ktoré Moskva využíva v zbrojárskom priemysle.
Putin rokoval s Witkoffom a Kushnerom o mieri na Ukrajine, svetu vyslal jastrabí odkaz
Macron má v Číne rokovať aj o obchode, keďže Európska únia má voči tejto ázijskej veľmoci obrovský obchodný deficit vo výške 357 miliárd dolárov (približne 307 miliárd eur).
„Je potrebné, aby Čína viac spotrebúvala a menej vyvážala… a aby Európania menej šetrili a viac vyrábali,“ uviedol Macronov poradca.