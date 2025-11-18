Trump podľa Stubba už siahol po biči, nastal však čas pritlačiť na Rusko novými sankciami

Spojené štáty by mali prijať nový balík sankcií, ktorý ochromí ruský priemysel a prinúti prezidenta Vladimíra Putina sadnúť si za rokovací stôl. Vyhlásil to fínsky prezident Alexander Stubb v rozhovore pre web Politico.
„Trump buď používa cukor, alebo bič. Skúsil cukor na Aljaške a počas telefonátu s Putinom. Keď si uvedomil, že Rusi sa nepohnú a nemajú záujem o mier, siahol po biči,“ povedal Stubb. Dodal, že nastal čas, aby Washington zvýšil ekonomický tlak na Moskvu a prijal ďalší balík sankcií.
Orbán obvinil lídrov EÚ, že zámerne predlžujú vojnu. Ukrajina nemá „žiadnu šancu“ poraziť Rusko, tvrdí
Rozsiahly návrh sankcií proti Rusku, ktorý má širokú podporu v Senáte, doteraz čakal na súhlas prezidenta. Trump v nedeľu večer naznačil, že legislatíva je preňho „v poriadku“, čo otvorilo cestu k jej schváleniu. Minulý mesiac uvalila Trumpova administratíva sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil.
Fínsky prezident zdôraznil, že Putin odmieta prímerie a jediní, koho počúva, sú oligarchovia. „Ak dospejú k záveru, že ekonomicky je to príliš komplikované, potom sa veci môžu začať hýbať,“ uviedol.