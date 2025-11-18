Trump podľa Stubba už siahol po biči, nastal však čas pritlačiť na Rusko novými sankciami

Rozsiahly návrh sankcií proti Rusku, ktorý má širokú podporu v Senáte, doteraz čakal na súhlas prezidenta.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Trump Finland
Americký prezident Donald Trump a fínsky prezident Alexander Stubb. Foto: archívne, SITA/AP
Fínsko Iné správy Iné správy z lokality Fínsko

Spojené štáty by mali prijať nový balík sankcií, ktorý ochromí ruský priemysel a prinúti prezidenta Vladimíra Putina sadnúť si za rokovací stôl. Vyhlásil to fínsky prezident Alexander Stubb v rozhovore pre web Politico.

Trump buď používa cukor, alebo bič. Skúsil cukor na Aljaške a počas telefonátu s Putinom. Keď si uvedomil, že Rusi sa nepohnú a nemajú záujem o mier, siahol po biči,“ povedal Stubb. Dodal, že nastal čas, aby Washington zvýšil ekonomický tlak na Moskvu a prijal ďalší balík sankcií.

Rozsiahly návrh sankcií proti Rusku, ktorý má širokú podporu v Senáte, doteraz čakal na súhlas prezidenta. Trump v nedeľu večer naznačil, že legislatíva je preňho „v poriadku“, čo otvorilo cestu k jej schváleniu. Minulý mesiac uvalila Trumpova administratíva sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil.

Fínsky prezident zdôraznil, že Putin odmieta prímerie a jediní, koho počúva, sú oligarchovia. „Ak dospejú k záveru, že ekonomicky je to príliš komplikované, potom sa veci môžu začať hýbať,“ uviedol.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War Daily Life
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Battle for Pokrovsk
19 fotografií v galérii
Russia Ukraine War Daily Life
Viac k osobe: Alexander StubbDonald TrumpVladimir Putin
Okruhy tém: Americký prezident Fínsky prezident Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident sankcie voči Rusku vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk