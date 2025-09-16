Trump podal žalobu na denník The New York Times, žiada obrovské odškodné

Americký prezident Donald Trump zažaloval denník The New York Times za údajné „očierňovanie a ohováranie“, pričom požaduje odškodné vo výške 15 miliárd dolárov.
„Denník The New York Times mal až príliš dlho voľnú ruku pri klamaní, očierňovaní a ohováraní mojej osoby – a tomu je teraz KONIEC!“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Šéf Bieleho domu označil denník za „skutočnú hlasnú trúbu radikálnej ľavicovej Demokratickej strany“ a obvinil ho z klamstiev o jeho „rodine, podnikaní, hnutí America First, MAGA a o našej krajine ako takej“.
Rubio: Trump sa pravdepodobne na budúci týždeň stretne so Zelenským
Médiá minulý týždeň informovali, že Trump hrozí žalobou pre články o obscénnej narodeninovej pohľadnici z roku 2003, ktorá bola adresovaná zosnulému finančníkovi a odsúdenému sexuálnemu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi. Trump poprel, že by bol jej autorom. Americký prezident v júli podal žalobu na mediálneho magnáta Ruperta Murdocha a denník The Wall Street Journal, v ktorej žiada najmenej 10 miliárd dolárov ako odškodné za článok o jeho priateľstve s Epsteinom.
Po návrate do Bieleho domu Trump zintenzívnil útoky na tradičné americké médiá a verejne útočí na novinárov, ktorí kritizujú jeho administratívu.