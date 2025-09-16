Rubio: Trump sa pravdepodobne na budúci týždeň stretne so Zelenským

Americký prezident Donald Trump sa pravdepodobne na budúci týždeň stretne so svojim ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Informoval o tom v utorok americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Šéf Bieleho domu stále dúfa, že sa mu podarí sprostredkovať mierovú dohodu medzi Kyjevom a Moskvou.
Trump opakovane varoval, že uvalí sankcie na Rusko, ak ruský vodca Vladimir Putin nepristúpi na kompromis. Svoje hrozby zatiaľ nenaplnil, hoci Rusko medzitým zintenzívnilo útoky proti Ukrajine.
Rubio uviedol, že Trump je výnimočný tým, že dokáže hovoriť s Putinom, so Zelenským aj s Európanmi. „Ak je mier možný, chce ho dosiahnuť. V určitom okamihu môže prezident dospieť k záveru, že to nie je možné. Zatiaľ tam nie je, ale môže sa to stať,“ konštatoval šéf americkej diplomacie. „Ak by sa z toho nejako stiahol alebo uvalil sankcie na Rusko a povedal: ‚Koniec,‘ potom už na svete nezostane nikto, kto by mohol sprostredkovať ukončenie konfliktu,“ povedal Rubio. Poukázal na číslo, ktoré predtým uviedol Trump, a povedal, že Rusko len v júli prišlo v bojoch o 20-tisíc vojakov.
Trump nastúpil do úradu so sľubom, že vojnu ukončí „do 24 hodín“, pričom za ruskú inváziu vinil svojho predchodcu Joea Bidena a kritizoval mnohomiliardovú pomoc, ktorú USA poskytli Ukrajine.