Trump od BBC požaduje až päť miliárd dolárov, dôvodom je ohováranie

Americký prezident USA Donald Trump v piatok oznámil, že plánuje podať žalobu na britskú vysielaciu spoločnosť BBC a požadovať sumu až do výšky päť miliárd dolárov. Dôvodom je úprava Trumpovho prejavu, ktorý predniesol tesne pred útokom na americký Kapitol v roku 2021. Britský vysielateľ sa síce ospravedlnil za zostrihanie videa, ale odmietol zaplatiť odškodné.
Obvinenia z ohovárania
BBC odmietla Trumpove obvinenia z ohovárania, no prezident je odhodlaný pokračovať v spore, ktorý už spôsobil odchod najvyšších predstaviteľov BBC a ohrozuje vzťahy medzi Washingtonom a Londýnom.
„Zažalujeme ich o miliardu až päť miliárd dolárov, pravdepodobne niekedy budúci týždeň. Myslím si, že to musím urobiť. Dokonca priznali, že podvádzali,“ povedal Trump novinárom na palube Air Force One.
Zostrihaný klip
Trump predtým povedal, že v žalobe bude požadovať od BBC miliardu dolárov, čo je už beztak obrovská suma, ktorá predstavuje 13 percent ročných príjmov organizácie. Tá je financovaná prevažne z koncesionárskych poplatkov, ktoré platí britská verejnosť.
Kontroverzia vypukla po tom, čo sa minulý týždeň znovu objavil zostrihaný klip z programu „Panorama“, ktorý bol odvysielaný pred prezidentskými voľbami v roku 2024. BBC sa v pondelok ospravedlnila za to, že dokument vytváral dojem, že Trump priamo vyzýval na „násilné akcie“ pred útokom jeho podporovateľov na Kapitol 6. januára 2021.