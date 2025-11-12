Trump požiadal izraelského prezidenta, aby omilostil premiéra Netanjahua, ktorý čelí korupčnému procesu

Americký prezident Donald Trump požiadal izraelského prezidenta, aby udelil milosť premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, ktorý čelí prebiehajúcemu korupčnému procesu. Informuje o tom web CNN.
„Týmto vás vyzývam, aby ste úplne omilostili Benjamina Netanjahua, ktorý bol vynikajúcim a rozhodným premiérom v čase vojny. Teraz vedie Izrael do obdobia mieru, čo zahŕňa aj moju pokračujúcu spoluprácu s kľúčovými lídrami Blízkeho východu s cieľom pripojiť ďalšie krajiny k svetovo významným abrahámovým dohodám,“ nápísal v liste Trump, ktorý zverejnil hovorca izraelského prezidenta.
Netanjahu čelí obvineniam z podvodu, úplatkárstva a zneužitia dôvery v troch kauzách, ktoré sa začali počas prvého funkčného obdobia Trumpa. Izraelský premiér vyhlásil, že je nevinný, a všetky obvinenia naďalej odmieta.
Vo vyhlásení kancelária prezidenta uviedla, že si Trumpa „veľmi váži“ a oceňuje jeho „neochvejnú podporu Izraela, jeho nesmierny prínos k návratu rukojemníkov, transformácii Blízkeho východu a Gazy a k posilneniu bezpečnosti Izraela“. Dodala však, že „každý, kto žiada o milosť, musí podať žiadosť v súlade so stanovenými postupmi“. Netanjahu zatiaľ v prebiehajúcom procese nepodal oficiálnu žiadosť o udelenie milosti.