Trump nepustí do USA nových migrantov z tretieho sveta, pohrozil aj zvrátením „miliónov“ povolení na pobyt

Prezident USA Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že zastaví migráciu z „krajín tretieho sveta“ do USA. Urobil tak v reakcii na informácie o úmrtí príslušníčky Národnej gardy, ktorá bola deň predtým postrelená vo Washingtone.
„Natrvalo pozastavím migráciu zo všetkých krajín tretieho sveta, aby sa americký systém mohol plne zotaviť,“ napísal Trump v ostrom príspevku na sociálnych sieťach.
Pohrozil zvrátením „miliónov“ povolení na pobyt
Zároveň pohrozil zvrátením „miliónov“ povolení na pobyt, ktoré udelil jeho predchodca Joe Biden, a avizoval odstránenie „každého, kto nie je prínosom pre Spojené štáty“. Americká administratíva už skôr nariadila okamžité zastavenie spracovania imigračných žiadostí z Afganistanu.
Afgánec podozrivý zo streľby na členov Národnej gardy spolupracoval v minulosti so CIA
Prezident už predtým informoval, že 20-ročná príslušníčka Národnej gardy nasadená v rámci jeho kampane proti kriminalite, podľahla strelným zraneniam.
Prísnejšia kontrola zelených kariet
Z útoku na dvojicu gardistov je podozrivý 29-ročný Afganec, ktorý v minulosti spolupracoval s americkými jednotkami v Afganistane. FBI vyšetruje prípad ako teroristický útok.
Šéf amerických imigračných služieb Joseph Edlow vo štvrtok oznámil „úplnú a prísnu revíziu každej zelenej karty“ pre cudzincov z rizikových krajín. Na ich zozname sa nachádza 19 štátov vrátane Afganistanu, Kuby, Haiti, Iránu a Mjanmarska, ktoré už čelia obmedzeniam na základe Trumpovho nariadenia z júna.