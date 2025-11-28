Trump nepustí do USA nových migrantov z tretieho sveta, pohrozil aj zvrátením „miliónov“ povolení na pobyt

Americký prezident avizoval odstránenie „každého, kto nie je prínosom pre Spojené štáty“.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
National Guard Shooting
Miesto streľby na príslušníkov Národnej gardy z 27. novembra vo Washingtone. Foto: AP Photo/Cliff Owen
Spojené štáty americké Iné správy Iné správy z lokality Spojené štáty americké

Prezident USA Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že zastaví migráciu z „krajín tretieho sveta“ do USA. Urobil tak v reakcii na informácie o úmrtí príslušníčky Národnej gardy, ktorá bola deň predtým postrelená vo Washingtone.

„Natrvalo pozastavím migráciu zo všetkých krajín tretieho sveta, aby sa americký systém mohol plne zotaviť,“ napísal Trump v ostrom príspevku na sociálnych sieťach.

Pohrozil zvrátením „miliónov“ povolení na pobyt

Zároveň pohrozil zvrátením „miliónov“ povolení na pobyt, ktoré udelil jeho predchodca Joe Biden, a avizoval odstránenie „každého, kto nie je prínosom pre Spojené štáty“. Americká administratíva už skôr nariadila okamžité zastavenie spracovania imigračných žiadostí z Afganistanu.

Prezident už predtým informoval, že 20-ročná príslušníčka Národnej gardy nasadená v rámci jeho kampane proti kriminalite, podľahla strelným zraneniam.

Prísnejšia kontrola zelených kariet

Z útoku na dvojicu gardistov je podozrivý 29-ročný Afganec, ktorý v minulosti spolupracoval s americkými jednotkami v Afganistane. FBI vyšetruje prípad ako teroristický útok.

Šéf amerických imigračných služieb Joseph Edlow vo štvrtok oznámil „úplnú a prísnu revíziu každej zelenej karty“ pre cudzincov z rizikových krajín. Na ich zozname sa nachádza 19 štátov vrátane Afganistanu, Kuby, Haiti, Iránu a Mjanmarska, ktoré už čelia obmedzeniam na základe Trumpovho nariadenia z júna.

Viac k osobe: Donald TrumpJoseph Edlow
Firmy a inštitúcie: FBI Federal Bureau of Investigation
Okruhy tém: Americký prezident Imigrácia Národná garda USA Streľba vo Washingtone
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk